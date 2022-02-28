США запровадили додаткові санкції проти Росії - Кулеба

Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ.

Про це 28 лютого повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших. Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

"А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - написав Кулеба.