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США запровадили додаткові санкції проти Росії - Кулеба

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США запровадили додаткові санкції проти Росії - Кулеба

Associated Press

Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ.

Про це 28 лютого повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. 

Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших. Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

"А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - написав Кулеба.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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