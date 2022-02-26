Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА

Російські окупаційні війська обстрілюють Чернігів з "градів".

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Увага!. Російські війська обстрілюють місто з "градів", - йдеться в повідомленні.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на В*****і 2 (адреса сказана на 19-20 секунді, Чернігів зрозуміє), звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - передає звернення мера Чернігова Владислава Атрошенка "Суспільне".

Атрошенко попросив привозити продукти для військових: масло, хліб, крупи, сир, тушенку та будь-які консерви.