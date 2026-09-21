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У Чернігові пролунали вибухи: що відомо
Через загрозу обстрілу у Чернігові слід перебувати в укриттях.
У Чернігові зранку 21 вересня пролунали вибухи. Місцеві жителі чули характерні звуки.
Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».
Інформації про причини та наслідки вибухів наразі немає.
Мешканців міста закликають перебувати в безпечних місцях та не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.
Дані оновлюватимуться.
Нагадаємо, у Києві ввечері 20 вересня пролунали вибухи. Стало відомо, що під час атаки РФ працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі пошкоджено автомобілі, а в одному з парків сталося загоряння.
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