У Чернігові пролунали вибухи: що відомо

Стовп диму

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У Чернігові зранку 21 вересня пролунали вибухи. Місцеві жителі чули характерні звуки.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Інформації про причини та наслідки вибухів наразі немає.

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Мешканців міста закликають перебувати в безпечних місцях та не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Дані оновлюватимуться.

Нагадаємо, у Києві ввечері 20 вересня пролунали вибухи. Стало відомо, що під час атаки РФ працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі пошкоджено автомобілі, а в одному з парків сталося загоряння.

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