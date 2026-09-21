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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
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1 хв

У Чернігові пролунали вибухи: що відомо

Через загрозу обстрілу у Чернігові слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

У Чернігові зранку 21 вересня пролунали вибухи. Місцеві жителі чули характерні звуки.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Інформації про причини та наслідки вибухів наразі немає.

Мешканців міста закликають перебувати в безпечних місцях та не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Дані оновлюватимуться.

Нагадаємо, у Києві ввечері 20 вересня пролунали вибухи. Стало відомо, що під час атаки РФ працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі пошкоджено автомобілі, а в одному з парків сталося загоряння.

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