РФ атакує Київ / © Associated Press

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Сьогодні, 20 вересня, росіяни влаштували дронову атаку по Києву.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«У столиці працюють сили ППО. Нові БпЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!» — попередив він.

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Нагадаємо, протягом минулої доби у Київській області майже безперервно тривала повітряна тривога. Внаслідок дронової атаки РФ пошкодження зафіксували у чотирьох районах. Унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі на Київщині загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.

У ДСНС Київщини повідомили, що станом на ранок 19 вересня триває гасіння пожежі складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі.

«Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань. Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано», — розповіли у ДСНС.

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