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Дрони просто зараз заходять до Києва — гримлять вибухи
Росіяни посеред дня атакують українську столицю.
Сьогодні, 20 вересня, росіяни влаштували дронову атаку по Києву.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО. Нові БпЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!» — попередив він.
Нагадаємо, протягом минулої доби у Київській області майже безперервно тривала повітряна тривога. Внаслідок дронової атаки РФ пошкодження зафіксували у чотирьох районах. Унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі на Київщині загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.
У ДСНС Київщини повідомили, що станом на ранок 19 вересня триває гасіння пожежі складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі.
«Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань. Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано», — розповіли у ДСНС.