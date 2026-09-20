Атака по Київській області / © Київська обласна прокуратура

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У Глевасі на Київщині російський «Шахед» вбив матір та двох 3-річних дітей. Дрон влучив у будинок, де мати саме вкладала їх спати.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«Шахед» влучив у будинок, де мати саме вкладала спати своїх маленьких дітей…Троє життів. Двоє дітей, які тільки почали пізнавати цей світ. Діти, яким Росія не дала шансу вирости. Вона просто забрала їхні життя», — написав посадовець.

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Лубінець додав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 740 та поранила 2 896 українських дітей. Втім, цифри можуть бути вищими, це лише офіційно підтверджені випадки.

«Українські діти щодня живуть поруч із війною, яку їм принесла Росія. Вони гинуть, отримують поранення, втрачають батьків, домівки та своє дитинство. Ворог має відповісти за кожну українську дитину, чиє життя та дитинство вона зруйнувала», — підкреслив він.

Атака РФ по Київщині — останні новини

Нагадаємо, напередодні ввечері Росія атакувала Київську область. Внаслідок атаки у Фастівському районі загинули 39-річна мати та двоє маленьких дітей 2023 року — хлопчик і дівчинка.

Вранці стало відомо ще про одну смерть дитини, яка отримала поранення під час російського обстрілу у районі Вишгороду Київської області. Таким чином, серед загиблих в області — троє дітей та жінка.

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