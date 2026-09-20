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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
148
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1 хв

Форвард збірної України забив перший гол у новому сезоні чемпіонату Іспанії

Владислав Ванат відзначився за "Жирону" в матчі Сегунди.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Владислав Ванат

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у поєдинку 6-го туру іспанської Сегунди проти "Кадіса".

24-річний українець вийшов у стартовому складі й на 35-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши простріл Алекса Морено з лівого флангу.

Для Ваната цей гол став першим у нинішньому розіграші Сегунди. Також у його активі один асист, який він віддав у поєдинку 3-го туру проти "Лас-Пальмаса".

Матч завершився перемогою "Жирони" з рахунком 2:1. Ваната замінили на 81-й хвилині.

Додамо, що на 69-й хвилині у складі каталонського клубу на заміну вийшов форвард Олександр Пищур. Ще один українець, воротар Владислав Крапивцов, залишився на лавці запасних команди.

Після цієї перемоги "Жирона" з 10 очками піднялася на четверте місце в турнірній таблиці Сегунди.

Наступний матч "біло-червоні" проведуть 25 вересня вдома проти "Альбасете" у Сегунді. Початок — о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ванат потрапив до складу збірної України на прийдешні матчі Ліги націй.

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