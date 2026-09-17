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Збірна України з футболу зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй
Артема Довбика та Олександра Андрієвського замінять Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.
Збірна України з футболу зробила дві вимушені зміни у складі на прийдешні матчі Ліги націй-2026/27.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Артем Довбик та Олександр Андрієвський пропустять найближчий збір команди. Форвард "Болоньї" отримав травму в клубі, а хавбека "Полісся" прооперовано після діагностування апендициту.
Замість них до табору збірної довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.
Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Підопічні Мальдери проведуть по два поєдинки проти кожного із суперників — удома та на виїзді.
Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).
Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Раніше стало відомо, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй.