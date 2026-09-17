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Сборная Украины по футболу сделала два вынужденных изменения в составе на матчи Лиги наций
Артема Довбика и Александра Андриевского заменят Игорь Краснопир и Александр Пихаленок.
Сборная Украины по футболу сделала два вынужденных изменения в составе на предстоящие матчи Лиги наций-2026/27.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Артем Довбик и Александр Андриевский пропустят ближайший сбор команды. Форвард "Болоньи" получил травму в клубе, а хавбек "Полесья" был прооперирован после диагностирования аппендицита.
Вместо них в лагерь сборной довызваны Игорь Краснопир и Александр Пихаленок.
Новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Подопечные Мальдеры проведут по два поединка против каждого из соперников — дома и на выезде.
С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).
Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Ранее стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций.