Мальдера прокомментировал выбор состава сборной Украины на матчи Лиги наций

Андреа Мальдера / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера прокомментировал выбор состава национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций-2026/27.

В основной список вошли 30 футболистов, еще 10 игроков находятся в резервном списке.

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Дебютные вызовы в сборную Украины получили правый защитник Илья Крупский ("Харьков"), левый защитник Александр Драмбаев (ЛНЗ), полузащитники Максим Хлань ("Гурник" Забже) и Иван Варфоломеев ("Линкольн"), а также форвард Артем Степанов ("Утрехт"), который забил в каждом из пяти последних матчей в чемпионате Нидерландов.

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"Степанов очень хорошо выступает в чемпионате, имеет много игровой практики. Надеемся, что он нам поможет. Четыре матча, восемь таймов. Почти каждый будет иметь возможность сыграть.

В этих четырех матчах нужно держать здоровый баланс, ведь мы не должны думать исключительно о результате. Если мы победим, не следует преувеличивать с празднованием и наоборот. Моя личная цель — выиграть все возможные матчи. Также важно сформировать лицо команды, что не является простой задачей. Сформировать единое целое.

Целью также является сформировать команду, которая со временем будет играть хорошо. Персонально для меня — это самый большой вызов. Иметь идентичность и узнаваемость — это очень важно для нас, над чем мы и будем работать вместе с игроками. Между путешествиями и матчами определяющим элементом будет восстановление. Именно поэтому мы вызвали 30 футболистов.

Выбор вратарей? Отсутствие игровой практики может быть проблемой, но очень хорошо знаем Трубина и его ценность для сборной. Он важный вратарь для нас. Ризнык имеет много игровой практики и хорошо выступает. Для меня это тоже важно.

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Отсутствие Ярмолюка? Мы были в контакте и с Ярмолюком, и с клубными медиками. Егор имеет определенные хронические проблемы, воспаление. Ему было очень жаль, ведь он хочет играть за сборную. Медицинский штаб Брентфорда будет работать над его здоровьем, чтобы он восстановился к матчам за сборную в ноябре.

Егор очень хотел приехать в лагерь сборной, но состояние его здоровья не позволяет сейчас использовать его на 100%.

Отсутствие Мудрика? Очевидно, что он получил повреждение, к сожалению. Мы общались с ним. Мы в контактах и ​​с ним, и с его клубом, я сказал Михаилу, чтобы он был спокоен. Надеемся, в ближайшем будущем он сможет сыграть за сборную.", — сказал Мальдера на пресс-конференции.

ННовый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Подопечные Мальдеры проведут по два поединка против каждого из соперников — дома и на выезде.

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С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).

Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Ранее стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций.

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