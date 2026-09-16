Российский паспорт супруги заместителя генпрокурора: Крым объяснил, как она его получила

Максим Крым / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Заместитель генерального прокурора Украины Максим Крым объяснил, в каких обстоятельствах его жена получила российский паспорт. По его словам, в 2014 году она проживала в Севастополе и оказалась в условиях принудительной паспортизации после оккупации Крыма Россией.

Об этом Максим Крым рассказал по просьбе «Цензор.НЕТ».

Реклама

«В 2014 году моя будущая жена проживала в Севастополе и, как и другие жители оккупированного Крыма, оказалась в условиях принудительной паспортизации, введенной РФ после оккупации полуострова», — рассказал Максим Крым.

Реклама

Он подчеркнул, что Украина не признает принудительное обретение российского гражданства жителями оккупированного Крыма.

По словам прокурора, в 2015 году его будущая жена покинула оккупированный полуостров и переехала на подконтрольную Украине территорию. Позже они поженились.

По словам Крыма, его жена пыталась отказаться от российского документа

Максим Крым также отметил, что после выезда из Крыма его жена пыталась избавиться от российского гражданства.

«После выезда она обращалась в российское дипломатическое учреждение с целью отказа от навязанного ему российского документа. Соответствующие обращения и подтверждения их направления сохранились», — заявил прокурор.

Реклама

По версии Максима Крыма, российский документ его жена получила в период оккупации Крыма, когда проживала в Севастополе, а после переезда на подконтрольную Украине территорию пыталась отказаться от него.

Напомним, заместитель генпрокурора Максим Крым взял управленческие функции в ОГП после увольнения Руслана Кравченко. В то же время стало известно о российском паспорте его жены.

Новости партнеров

Новости партнеров