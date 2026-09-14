Увольнение генпрокурора Кравченко: Зеленский внес представление в Раду

Руслан Кравченко

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В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении генпрокурора Кравченко с должности.

Эту информацию журналистам подтвердил советник Зеленского по коммуникациям Литвин, пишет «Суспільне».

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Что предшествовало скандалу с Кравченко — детали

Генпрокурор Руслан Кравченко объявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

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По информации журналиста УП Михаила Ткача, Кравченко ночью 14 сентября пересек границу с Польшей. Сначала Ткач со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах сообщил, что жена генпрокурора отдельно пересекла границу в пункте пропуска «Шегини», однако впоследствии уточнил, что она выехала еще 12 сентября через Молдову.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно проголосовать за отставку Кравченко с должности генпрокурора.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в ответ по просьбе " Интерфакс-Украина» уточнить детали выезда Руслана Кравченко за границу заявил: «ГПСУ запрещено законом разглашать информацию о пересечении границы гражданами. Однако отметим, все меры по оформлению и пропуску людей через границу в пунктах пропуска происходит на основании документов, которые дают».

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