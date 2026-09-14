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Атака РФ на поезд у границы: две причины, по которым удар вызывает серьезную тревогу
Западу и европейским чиновникам будет сложно воспринимать этот инцидент с атакой российского дрона на поезд возле Польши иначе, чем как серьезную и намеренную эскалацию со стороны Москвы.
Во время атаки РФ на пункт пропуска «Ягодин» на Волыни недалеко от границы с Польшей находилось несколько пассажирских поездов, в том числе с дипломатами. Этот инцидент является очень тревожным сигналом.
Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News Айвора Беннета.
По его словам, особую обеспокоенность вызывает то, что Ягодин расположен всего в двух километрах от польской границы.
«Это территория НАТО», — подчеркнул журналист.
Во-вторых, отмечают в статье, этой железнодорожной линией «часто пользуются иностранные делегации, когда выезжают из Украины в Польшу».
«Думаю, можно с уверенностью сказать, что Москва знала о том, что эти чиновники и чиновники находились в Киеве в течение выходных на этой конференции. Она должна была знать, что они будут выезжать по этой железной дороге примерно в то время», — добавляет Беннет.
Аналитик отмечает, что Западу и европейским чиновникам будет сложно воспринимать этот инцидент иначе, чем как серьезную и намеренную эскалацию со стороны Москвы.
Напомним, в результате атаки около 05:00 13 сентября был поврежден локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». В «Укрзализныце» уточнили, что российский удар произошел на станции Ягодин, что примерно в двух километрах от польской границы.
Стало известно, что на станции перед ударом РФ был дипломатический поезд, которым после участия в конференции YES в Киеве европейские чиновники возвращались в Польшу. Среди них были бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и эксглава ЦРУ Дэвид Петреус.