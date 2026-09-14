Атака РФ на поезд у границы: две причины, по которым удар вызывает серьезную тревогу

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Во время атаки РФ на пункт пропуска «Ягодин» на Волыни недалеко от границы с Польшей находилось несколько пассажирских поездов, в том числе с дипломатами. Этот инцидент является очень тревожным сигналом.

Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News Айвора Беннета.

Реклама

По его словам, особую обеспокоенность вызывает то, что Ягодин расположен всего в двух километрах от польской границы.

Реклама

«Это территория НАТО», — подчеркнул журналист.

Во-вторых, отмечают в статье, этой железнодорожной линией «часто пользуются иностранные делегации, когда выезжают из Украины в Польшу».

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что Москва знала о том, что эти чиновники и чиновники находились в Киеве в течение выходных на этой конференции. Она должна была знать, что они будут выезжать по этой железной дороге примерно в то время», — добавляет Беннет.

Аналитик отмечает, что Западу и европейским чиновникам будет сложно воспринимать этот инцидент иначе, чем как серьезную и намеренную эскалацию со стороны Москвы.

Реклама

Напомним, в результате атаки около 05:00 13 сентября был поврежден локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». В «Укрзализныце» уточнили, что российский удар произошел на станции Ягодин, что примерно в двух километрах от польской границы.

Стало известно, что на станции перед ударом РФ был дипломатический поезд, которым после участия в конференции YES в Киеве европейские чиновники возвращались в Польшу. Среди них были бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и эксглава ЦРУ Дэвид Петреус.

Новости партнеров

Новости партнеров