Звільнення генпрокурора Кравченка: Зеленський вніс подання до Ради

Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Кравченка з посади.

Цю інформацію журналістам підтвердив радник Зеленського з комунікацій Литвин, пише «Суспільне».

Реклама

Що передувало скандалу з Кравченком — деталі

Генпрокурор Руслан Кравченко оголосив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Реклама

За інформацією журналіста УП Михайла Ткача, Кравченко уночі 14 вересня перетнув кордон із Польщею через пункт перетину Шегині. Спочатку Ткач із посиланням на джерела УП у правоохоронних органах повідомив, що дружина генпрокурора окремо теж перетнула кордон через той самий пункт пропуску, однако згодом уточнив, що вона виїхала ще 12 вересня через Молдову.

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за відставку Кравченка з посади генпрокурора.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у відповідь на прохання “Інтерфакс-Україна» уточнити деталі виїзду Руслана Кравченка за кордон заявив: «ДПСУ заборонено законом розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Однак відмітимо, всі заходи щодо оформлення і пропуску людей через кордон в пунктах пропуску відбувається на підставі документів, які дають право на перетин кордону, відповідно до норм чинного законодавства».

Новини партнерів