Повернення із дев’яностих: які п’ять речей восени 2026 знову будуть в моді

Які речі з дев’яностих знову в моді / © www.freepik.com/free-photo

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Мода циклічна, і цієї осені вона знову повертає нас у дев’яності. Мінімалізм, прямі джинси, шкіряні куртки, тонкі кардигани та сукні-комбінації знову опинилися серед помітних тенденцій. На подіумах 2026 року дизайнери переосмислюють знайомі силуети, додаючи до них сучасні матеріали, нові пропорції та більш вишукані деталі. Однак не обов’язково повністю змінювати свій гардероб. Достатньо додати одну-дві речі з характером тієї епохи, щоб образ мав стильний та актуальний вигляд.

Прямі джинси замість надто об’ємних моделей

Які речі з дев’яностих знову в моді / © Фото з відкритих джерел

Одним із найпомітніших повернень стали джинси прямого крою, які нагадують популярні моделі 1990-х. Їхня перевага в тому, що вони легко вписуються у повсякденний гардероб і не вимагають складних поєднань.

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2026 року такі джинси пропонують носити з короткими або приталеними жакетами, сорочками, тонкими светрами та шкіряним взуттям. Особливо вдало вони комбінуюються із ременем та взуттям на невисокому підборі — саме такий стриманий стиль нагадує образи тієї епохи.

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Сукня-комбінація

Які речі з дев’яностих знову в моді / © pixabay.com

Сліп-сукня з тонкими бретелями — ще одна річ, яку мода дев’яностих залишила нам у спадок. Цієї осені вона повертається у більш різноманітних варіантах: від лаконічних моделей до суконь із мереживом, декоративним оздобленням та незвичними фактурами.

Для прохолодної погоди її можна носити поверх тонкого трикотажного топа або під жакет чи пальто. Саме багатошаровість допомагає зробити образ сучасним, а не схожим на костюм із тематичної вечірки. Vogue також відзначає, що 2026 року класична мінімалістична сліп-сукня отримує більш виразне та декоративне прочитання.

Шкіряна куртка

Які речі з дев’яностих знову в моді / © pixabay.com

У 90-ті шкіряна куртка була одним із головних символів невимушеного міського стилю. Тепер вона знову стає базовою річчю осіннього гардеробу.

Найпростіший варіант — чорна або темно-коричнева модель прямого крою. Її можна поєднати з джинсами, спідницею міді, трикотажною сукнею або навіть класичними брюками. Сучасні колекції пропонують і більш м’які версії зі шкіри та замші, тому образ не обов’язково має бути грубим.

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Тонкий кардиган

Які речі з дев’яностих знову в моді

Ще одна річ із гардероба 90-х, яка повертається у сучасній формі, — приталений кардиган із тонкого трикотажу. Його можна носити самостійно, поверх майки або сорочки.

Особливо стильним буде поєднання тонкого кардигану з прямими джинсами або спідницею. Модні покази осені 2026 року демонструють, що звичні базові речі зараз активно використовують у багатошарових образах.

Спідниця-олівець

Які речі з дев’яностих знову в моді / © pixabay.com

У 90-х вузька спідниця міді була важливою частиною жіночого гардеробу, а тепер вона знову повертається. Сучасна версія не обов’язково має суворий офісний вигляд.

Її можна поєднувати з об’ємним светром, сорочкою чоловічого крою, шкіряною курткою або простим трикотажним топом. Саме контраст між жіночним силуетом і більш розслабленим верхом робить такий комплект актуальним.

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