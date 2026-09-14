Була дуже вишуканою: Аманда Сейфрід сяяла у жовтій сукні на кінофестивалі

Аманда Сейфрід / © Getty Images

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Після появи у Венеції на Міжнародномі кінофестивалі, акторка Аманда Сейфрід попрямувала до Канади, де також вийшла на червону доріжку. Акторка відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, в межах якого відбулася прем’єра фільму «Життя та смерть Вілсона Шедда», у якому вона зіграла.

Аманда обрала для заходу елегантну яскраву сукню жовтого відтінку. Її вбрання було від Givenchy з колекції осінь-зима 2026. Це була трикотажна довга сукня на тонких бретельках і з декольте, яка вирізнялася цікавим фасоном «русалка», адже була розклбошеною донизу. Також цікавості вбранню додавало те, що воно мало виріз на спині.

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Аманда Сейфрід / © Getty Images

Довонили цей образ золотисті босоніжки від бренду Roger Vivier та вишукані прикраси від Tiffany & Co. з блакитними намистинами.

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Аманда Сейфрід / © Getty Images

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