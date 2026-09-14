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- Шоу-бізнес
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Була дуже вишуканою: Аманда Сейфрід сяяла у жовтій сукні на кінофестивалі
Яскравий, елегантний і водночас невимушений — її образ для червоної доріжки привернув увагу багатьох.
Після появи у Венеції на Міжнародномі кінофестивалі, акторка Аманда Сейфрід попрямувала до Канади, де також вийшла на червону доріжку. Акторка відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, в межах якого відбулася прем’єра фільму «Життя та смерть Вілсона Шедда», у якому вона зіграла.
Аманда обрала для заходу елегантну яскраву сукню жовтого відтінку. Її вбрання було від Givenchy з колекції осінь-зима 2026. Це була трикотажна довга сукня на тонких бретельках і з декольте, яка вирізнялася цікавим фасоном «русалка», адже була розклбошеною донизу. Також цікавості вбранню додавало те, що воно мало виріз на спині.
Довонили цей образ золотисті босоніжки від бренду Roger Vivier та вишукані прикраси від Tiffany & Co. з блакитними намистинами.