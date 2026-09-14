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Їй пасує: дружина Бориса Джонсона — Керрі — позувала у сукні від українського бренду
Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії провела вихідні з подругами та показала, як вони пройшли.
38-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — поїхала на кілька днів до Парижа з подругами. Як минули їхні вихідні, вона показала у своєму Instagram.
Жінки вирішили сходити на концерт Селін Діон, який вона дала 12 вересня. Це був її перший повноцінний концерт за більш ніж шість років після боротьби з синдромом м’язової скутості. Під час виступу вона розплакалася від емоцій, а концерт став початком її паризької серії виступів.
На одному зі знімків Керрі позувала у чорній асиметричній сукні від українського бренду GASANOVA. Свій образ вона доповнила великими золотими сережками, кулоном у формі серця та чорними слінгбеками від Gucci.
«Вчора ввечері мені пощастило одягти сукню моєї мрії від мого улюбленого українського бренду», — підписала Керрі фото.
Судячи з фото, жінки чудово провели час.
Нагадаємо, що раніше Керрі Джонсон опублікувала рідкісні фото зі свого таємного весілля з Борисом.