Принцеса Леонор та інфанта Софія з батьком-королем відвідали перегони у Мадриді

Інфанта Софія, король Філіпп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

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Сестри супроводжували короля Філіпа VI на церемонії відкриття нового мадридського автодрому.

Леонор і Софія постали на заході у набагато більш невимушеній атмосфері, далеко від прийомів, церемоній нагородження чи офіційних заходів. Саме тому ця поява дала можливість поспостерігати за тим, як вони підбирають одяг, коли протокол не такий важливий і вони можуть обрати особистіші й простіші образи.

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Інфанта Софія, король Філіп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор обрала світле вбрання, що складається з рожевого топа без рукавів з V-подібним вирізом, гумкою на талії і застібкою на ґудзики спереду від Сolomas, доповнивши його широкими білими штанями. Як аксесуари вона обрала білу сумку з короткою ручкою від Сlaudiepierlot, взула еспадрильї Mintandrose. Її волосся було розпущене, а на шиї була підвіска з колаборації Tiffanyandco та Elsaperetti.official, яку принцеса носила у перший навчальний день в університеті.

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Інфанта Софія обрала монохромний білий ансамбль, що складається з блузки Renattandgo з довгими рукавами і широких штанів, доповнивши їх ременем від Zara з металевою пряжкою і плетеним клатчем від Mango. Взута Софія була у шкіряні балетки Massimo Dutti, волосся розпустила та зробила макіяж.

Інфанта Софія, король Філіп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

Король Філіп VI теж мав невимушений вигляд і був у блакитній сорочці у смужку, світлому піджаку та синіх штанях у поєднанні зі шкіряними туфлями.

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