Принцесса Леонор и инфанта София с отцом-королем посетили гонки в Мадриде

Инфанта София, король Филипп VI, принцесса Леонор / © Getty Images

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Сестры сопровождали короля Филиппа VI на церемонии открытия нового мадридского автодрома.

Леонор и София предстали на мероприятии в гораздо более непринужденной обстановке, вдали от приемов, церемоний награждения или официальных мероприятий. Именно поэтому это появление дало возможность понаблюдать за тем, как они подбирают одежду, когда протокол не так важен, и они могут выбрать более личные и простые образы.

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Инфанта София, король Филипп VI, принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор выбрала светлый наряд, состоящий из розового топа без рукавов с V-образным вырезом, резинкой на талии и застежкой на пуговицы спереди от Сolomas, дополнив его широкими, струящимися белыми брюками. В качестве аксессуаров она выбрала белую сумку с короткой ручкой от Сlaudiepierlot, обула эспадрильи Mintandrose. Ее волосы были распущены, а на шее была подвеска из коллаборации Tiffanyandco и Elsaperetti.official, которую принцесса носила в первый учебный день в университете.

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Инфанта София выбрала монохромный белый ансамбль, состоящий из струящейся блузки Renattandgo с длинными рукавами и широких брюк, дополнив их ремнем от Zara с металлической пряжкой и плетенным клатчем от Mango. Обута София была в кожаные балетки Massimo Dutti, волосы распустила и сделала макияж.

Инфанта София, король Филипп VI, принцесса Леонор / © Getty Images

Король Филипп VI тоже выглядел непринужденно и был в голубой рубашке в полоску, светлом пиджаке и синих брюках в сочетании с кожаными туфлями.

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