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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Леонор надела стильное украшение в виде сердца от Tiffany в первый день учебы в университете

Испанская принцесса начала учебу в Мадридском университете имени Карлоса III.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Мы обратили внимание на образ принцессы Леонор, который для первого дня в учебном заведении выбрала простой повседневный образ, надев белую рубашку без рукавов из атласа от Zara, широкие темные джинсы, а обута была в кроссовки Onitsuka Tiger Official.

Простой и в то же время стильный образ принцесса Леонор дополнила серьгами-кольцами Parfois из нержавеющей стали с плетением за 19 долалров, а на шее у нее была подвеска в форме сердца от Tiffanyandco x @elsaperetti.official из стерлингового серебра, стоимостью 656 долларов.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Леонор заплела волосы в низкую косу, сделала легкий макияж глаз и подчеркнула губы блеском. Отметим, в университете принцесса будет изучать политологию.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

К слову, ее младшая сестра инфанта София также изучает политологию и международные отношения в университете Forward College, первый учебный год она провела в Лиссабоне, а второй проведет в Париже.

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