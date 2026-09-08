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Как приготовить пиццу из кабачков на сковороде
Особенность приготовления пиццы в том, что тесто делается из тертого кабачка. Рецепт очень простой и доступный.
Пицца из кабачка на сковороде
ЛИД:
Такая пицца готовится намного быстрее обычной пиццы, а получается более вкусной, ароматной и полезной.
Ингредиенты:
кабачок — 250-300 гр;
яйцо куриное — 1 шт;
мука пшеничная — 3 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
кетчуп — 1 ст л;
помидор — 1 шт;
сыр твердый — 60 гр;
ветчина — 50 гр;
зелень (укроп, базилик);
перец черный молотый;
орегано — ¼ ч л;
растительное масло.
Приготовление:
Кабачок натрите на крупную терку и отожмите лишний сок.
Помидор нарежьте на кружки.
Сыр натрите на крупную терку.
Ветчину нарежьте на тонкие ломтики.
Зелень измельчите.
В миску выложите кабачки, яйцо, всыпьте муку, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
Сковороду смажьте растительным маслом и разогрейте.
Выложите кабачковую массу ровным слоем, накройте крышкой и жарьте на медленном огне 5-7 минут, аккуратно переверните, смажьте кетчупом, посыпьте черным молотым перцем, орегано, выложите кружочки помидоров, затем ветчину и посыпьте сыром.
Накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут, пока сыр полностью не расплавится.
Переложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
Сыр используйте любой.
Если кабачок старый, удалите кожицу и семена.