ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить пиццу из кабачков на сковороде

Особенность приготовления пиццы в том, что тесто делается из тертого кабачка. Рецепт очень простой и доступный.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пицца из кабачка на сковороде

Пицца из кабачка на сковороде / © Credits

Пицца из кабачка на сковороде

ЛИД:

Такая пицца готовится намного быстрее обычной пиццы, а получается более вкусной, ароматной и полезной.

Ингредиенты:

  • кабачок — 250-300 гр;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • кетчуп — 1 ст л;

  • помидор — 1 шт;

  • сыр твердый — 60 гр;

  • ветчина — 50 гр;

  • зелень (укроп, базилик);

  • перец черный молотый;

  • орегано — ¼ ч л;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Кабачок натрите на крупную терку и отожмите лишний сок.

  2. Помидор нарежьте на кружки.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. Ветчину нарежьте на тонкие ломтики.

  5. Зелень измельчите.

  6. В миску выложите кабачки, яйцо, всыпьте муку, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.

  7. Сковороду смажьте растительным маслом и разогрейте.

  8. Выложите кабачковую массу ровным слоем, накройте крышкой и жарьте на медленном огне 5-7 минут, аккуратно переверните, смажьте кетчупом, посыпьте черным молотым перцем, орегано, выложите кружочки помидоров, затем ветчину и посыпьте сыром.

  9. Накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

  10. Переложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

  • Если кабачок старый, удалите кожицу и семена.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie