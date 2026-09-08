Россия ударила по одному из крупнейших рынков Украины: что известно (видео)

Атака РФ. / © Associated Press

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Ночью против 8 сентября российская армия атаковала пригород Одессы. По данным местных медиа, разрушения фиксируют на оптово-розничном рынке «Седьмой километр».

Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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В течение ночи в разных районах Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали о ракетной угрозе и пусках скоростных целей в направлении Одессы.

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Что известно об атаке

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. Повреждены торговые павильоны.

«В результате атаки пострадал 58-хранитель. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — подчеркнул чиновник.

Дата публикации 09:00, 08.09.26 Количество просмотров 37 Россия атаковала самый большой рынок Украины - Седьмой километр (видео)

Отметим, рынок «Седьмой километр» — не только один из самых больших в Украине, но и в Восточной Европе. Он расположен в пригороде Одессы — в Овидиопольском районе Одесской области.

Свое название рынок получил из-за расположения вблизи станции 7-й километр Измаильского направления, которая называется «Одесса-Западная».

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Напомним, этой ночью РФ нанесла удар по Украине. Мониторы предупреждали, что РФ могла запустить несколько волн ракет Х-101 из Ту-160. Утром ПС ВСУ отчитались, что ночью россияне атаковали баллистикой, в частности, «Ониксами», крылатыми ракетами и беспилотниками. Основные направления удара — Одесщина, Киевщина.

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