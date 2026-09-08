ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2428
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по одному из крупнейших рынков Украины: что известно (видео)

По данным властей, из-за российской атаки на рынке повреждены торговые павильоны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Ночью против 8 сентября российская армия атаковала пригород Одессы. По данным местных медиа, разрушения фиксируют на оптово-розничном рынке «Седьмой километр».

Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

В течение ночи в разных районах Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали о ракетной угрозе и пусках скоростных целей в направлении Одессы.

Что известно об атаке

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. Повреждены торговые павильоны.

«В результате атаки пострадал 58-хранитель. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — подчеркнул чиновник.

Отметим, рынок «Седьмой километр» — не только один из самых больших в Украине, но и в Восточной Европе. Он расположен в пригороде Одессы — в Овидиопольском районе Одесской области.

Свое название рынок получил из-за расположения вблизи станции 7-й километр Измаильского направления, которая называется «Одесса-Западная».

Напомним, этой ночью РФ нанесла удар по Украине. Мониторы предупреждали, что РФ могла запустить несколько волн ракет Х-101 из Ту-160. Утром ПС ВСУ отчитались, что ночью россияне атаковали баллистикой, в частности, «Ониксами», крылатыми ракетами и беспилотниками. Основные направления удара — Одесщина, Киевщина.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie