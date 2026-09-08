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Россия ударила по одному из крупнейших рынков Украины: что известно (видео)
По данным властей, из-за российской атаки на рынке повреждены торговые павильоны.
Ночью против 8 сентября российская армия атаковала пригород Одессы. По данным местных медиа, разрушения фиксируют на оптово-розничном рынке «Седьмой километр».
Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
В течение ночи в разных районах Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали о ракетной угрозе и пусках скоростных целей в направлении Одессы.
Что известно об атаке
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. Повреждены торговые павильоны.
«В результате атаки пострадал 58-хранитель. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — подчеркнул чиновник.
Отметим, рынок «Седьмой километр» — не только один из самых больших в Украине, но и в Восточной Европе. Он расположен в пригороде Одессы — в Овидиопольском районе Одесской области.
Свое название рынок получил из-за расположения вблизи станции 7-й километр Измаильского направления, которая называется «Одесса-Западная».
Напомним, этой ночью РФ нанесла удар по Украине. Мониторы предупреждали, что РФ могла запустить несколько волн ракет Х-101 из Ту-160. Утром ПС ВСУ отчитались, что ночью россияне атаковали баллистикой, в частности, «Ониксами», крылатыми ракетами и беспилотниками. Основные направления удара — Одесщина, Киевщина.