Новая тактика врага против Одессы: эксперт раскрыл опасность

Атака по Одессе

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Оккупанты во время атаки на Одессу применили эрзац-ракеты «Бандероль», которые практически весь маршрут преодолевали на сверхнизкой высоте — поэтому их не удалось своевременно обнаружить радиолокационными средствами.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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Эксперт пояснил, что именно полет на сверхнизкой высоте и высокая маневренность являются характерными особенностями “Бандероли”. В то же время, во время последней атаки, вероятно, был установлен рекорд по дальности полета этой ракеты в режиме low pass — то есть на максимально низкой высоте.

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«Накануне „Бандероль“ направлялась в Одессу на высоте чуть более 20 метров над уровнем моря. Учитывая радиогоризонт радарных систем, в лучшем случае время для фиксации «Бандероли» может составлять до двух минут. В худшем сценарии — всего около 30 секунд», — отметил он.

По его словам, при худшем развитии событий сигнал воздушной тревоги может прозвучать уже после того, как ракета нанесет удар или будет уничтожена.

Напомним, украинские силы обороны адаптируют свои подходы к ПВО из-за появления у врага новых модификаций беспилотников. Основная сложность в перехвате реактивных «Шахедов » заключается в их значительно более высоких показателях скорости и высоты полета по сравнению с предыдущими версиями.

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