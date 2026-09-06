Нова тактика ворога проти Одеси: експерт розкрив небезпеку

Атака по Одесі / © ДСНС

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Окупанти під час атаки на Одесу застосували ерзац-ракети «Бандероль», які практично весь маршрут долали на наднизькій висоті — через це їх не вдалося своєчасно виявити засобами радіолокації.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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Експерт пояснив, що саме політ на наднизькій висоті та висока маневреність є характерними особливостями «Бандеролі». Водночас під час останньої атаки, ймовірно, був встановлений рекорд за дальністю польоту цієї ракети в режимі low pass — тобто на максимально низькій висоті.

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«Напередодні „Бандероль“ прямувала до Одеси на висоті трохи понад 20 метрів над рівнем моря. З огляду на радіогоризонт радарних систем у найкращому випадку час для фіксації „Бандеролі“ може становити до двох хвилин. У гіршому сценарії — лише близько 30 секунд», — зазначив він.

З його слів, за найгіршого розвитку подій сигнал повітряної тривоги може пролунати вже після того, як ракета завдасть удару або її буде знищено.

Нагадаємо, українські сили оборони адаптують свої підходи до ППО через появу у ворога нових модифікацій безпілотників. Основна складність у перехопленні реактивних «Шахедів» полягає в їхніх значно вищих показниках швидкості та висоти польоту порівняно з попередніми версіями.

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