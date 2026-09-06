"Динамо" не зуміло обіграти ЛНЗ у матчі УПЛ

"Динамо" — ЛНЗ / facebook.com/fclnz

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Київське "Динамо" зіграло внічию з черкаським ЛНЗ у матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж усієї зустрічі "біло-сині" володіли ініціативою, але так і не змогли розпечатати ворота суперника.

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За весь матч столичний клуб завдав 16 ударів (5 — у площину воріт), черкаська команда пробила 3 рази (0 — у площину воріт).

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Найкращий шанс забити динамівці мали на 59-й хвилині поєдинку, коли Матвій Пономаренко відправив м'яч у ворота гостей після передачі Андрія Ярмоленка. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через офсайд.

Зазначимо, що ворота "Динамо" в цьому матчі захищав Георгій Бущан, якого кияни кілька днів тому орендували у житомирського "Полісся". Раніше він виступав за "біло-синіх" від 2011 до 2025 року.

Огляд матчу "Динамо" — ЛНЗ

"Біло-сині" втратили очки у другому поспіль поєдинку чемпіонату України. Минулого туру команда Ігоря Костюка розгромно програла "Буковині" (0:3).

Тепер "Динамо" посідає шосте місце в таблиці УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У ЛНЗ 5 балів після п'яти поєдинків і дев'ята сходинка.

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У наступному турі УПЛ кияни 14 вересня приймуть "Епіцентр", а черкаський клуб 12 вересня вдома зіграє проти "Оболоні".

Перед цим "Динамо" 10 вересня у гостях позмагається з вінницькою "Нивою" в межах 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста молодіжної збірної Бразилії.

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