ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" не зуміло обіграти ЛНЗ у матчі УПЛ

"Біло-сині" втратили очки у другому поспіль поєдинку чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" — ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Київське "Динамо" зіграло внічию з черкаським ЛНЗ у матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:0.

Упродовж усієї зустрічі "біло-сині" володіли ініціативою, але так і не змогли розпечатати ворота суперника.

За весь матч столичний клуб завдав 16 ударів (5 — у площину воріт), черкаська команда пробила 3 рази (0 — у площину воріт).

Найкращий шанс забити динамівці мали на 59-й хвилині поєдинку, коли Матвій Пономаренко відправив м'яч у ворота гостей після передачі Андрія Ярмоленка. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через офсайд.

Зазначимо, що ворота "Динамо" в цьому матчі захищав Георгій Бущан, якого кияни кілька днів тому орендували у житомирського "Полісся". Раніше він виступав за "біло-синіх" від 2011 до 2025 року.

Огляд матчу "Динамо" — ЛНЗ

"Біло-сині" втратили очки у другому поспіль поєдинку чемпіонату України. Минулого туру команда Ігоря Костюка розгромно програла "Буковині" (0:3).

Тепер "Динамо" посідає шосте місце в таблиці УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У ЛНЗ 5 балів після п'яти поєдинків і дев'ята сходинка.

У наступному турі УПЛ кияни 14 вересня приймуть "Епіцентр", а черкаський клуб 12 вересня вдома зіграє проти "Оболоні".

Перед цим "Динамо" 10 вересня у гостях позмагається з вінницькою "Нивою" в межах 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста молодіжної збірної Бразилії.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie