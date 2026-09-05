Фанати саудівського клубу освистали футболіста збірної України після розгромної перемоги

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Півзахисник збірної України Артем Бондаренко, який наприкінці серпня на правах оренди перейшов з донецького "Шахтаря" до "Аль-Ахлі", став жертвою цькування з боку фанатів саудівського клубу.

Напередодні команда українця вдома розгромно перемогла "Аль-Ріяд" (5:0) у матчі чемпіонату Саудівської Аравії. Бондаренко вийшов у стартовому складі, провів на полі 62 хвилини та заробив пенальті.

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Незважаючи на це, вболівальники "Аль-Ахлі" освистували 26-річного українця та вигукували: "Artem out!" ("Геть Артема!").

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Відео з трибун демонструють, що Бондаренко сприйняв хейт від фанатів близько до серця та мав пригнічений вигляд. Одноклубники підтримували українця та закликали уболівальників припинити освистування.

Після матчу віцекапітан "Аль-Ахлі" Рожер Ібаньєс розкритикував уболівальників за їхню поведінку.

"Ми боремося на полі за кожен м'яч, у кожному єдиноборстві, і всі боремося разом. Але коли вболівальники не на нашому боці, це нам не допомагає. Я завжди казав, що вони — наш 12-й гравець, але сьогодні вони були проти нас. Ми завжди закликаємо їх підтримувати нас і залишатися з нами", — сказав він.

Інший гравець команди, Айвен Тоуні, також вступився за Бондаренка, хоча безпосередньо не назвав його імені.

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"Для нас важливо, щоб уболівальники були разом з нами. Мені здається, що вони освистують конкретного гравця, і я цього не розумію — цей гравець нічого поганого не зробив, він тут і є частиною нашої родини", – зазначив він.

На пресконференції головний тренер "Аль-Ахлі" Маріно Пушич, який у минулому очолював "Шахтар", також заступився за Бондаренка, відповідаючи на провокаційні запитання журналістів.

– У Артема Бондаренка немає якостей, які приносять користь команді. Навіщо ви взяли його в команду, якщо він поганий?

– Це ваша думка.

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– Громадськість сьогодні чітко висловила свою думку щодо Бондаренка після того, як українця освистували вболівальники. Що ви думаєте про це?

– Чесно кажучи, мене засмутило те, що сьогодні сталося. Два тижні тому футболіста зустрічали дуже тепло, а сьогодні його освистували. Ми одна команда і повинні об'єднатися та підтримувати одне одного, — сказав Пушич.

Наразі "Аль-Ахлі" посідає сьоме місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, маючи 9 очок після п'яти зіграних матчів.

Напередодні "Аль-Ахлі" оголосив про відставку спортивного директора клубу Руї Педру. Португальського функціонера вирішили звільнити через те, що місцеві вболівальники дуже незадоволені трансферною кампанією.

Нагадаємо, Бондаренко перейшов до "Аль-Ахлі" на правах оренди до 30 червня 2027 року з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.

Трансфер Бондаренка викликав невдоволення серед фанатів "Аль-Ахлі". На їхню думку, українець не відповідає вимогам клубу, а можлива суму викупу хавбека є значно завищеною — раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Шахтар" може отримати за гравця 19 мільйонів євро.

Саудівський журналіст Халід аз-Захрані повідомляв, що "Аль-Ахлі" розглядає можливість розірвати орендну угоду з українцем або виключити його із заявки команди на чемпіонат країни.

Бондаренко є вихованцем академії "Шахтаря". Він провів у складі донецької команди 169 матчів, у яких забив 34 голи і віддав 29 результативних передач.

Разом з "гірниками" Бондаренко чотири рази ставав чемпіоном України, двічі підіймав над головою Кубок країни та одного разу вигравав Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив заявку на матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

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