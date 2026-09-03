Динамо — ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

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У неділю, 6 вересня, київське "Динамо" прийме черкаський ЛНЗ у матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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"Динамо" з 6 очками після трьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ — минулого туру "біло-сині" розгромно програли "Буковині" (0:3). ЛНЗ розташовується на 11-й позиції, маючи після чотирьох поєдинків 4 бали.

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Минулого сезону кияни посіли четверте місце в УПЛ, а ЛНЗ вперше у своїй історії здобув срібні медалі чемпіонату України.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — ЛНЗ з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

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Крім того, лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки "Динамо" від "Буковини".

Також ми розповідали, що легенда "Динамо" Йожеф Сабо відреагував на розгромне фіаско "Динамо" від "Буковини" та можливе звільнення тренера.

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