Шовковський підтримав воротаря "Динамо" Суркіса після провального матчу з "Буковиною"

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

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Колишній воротар і головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський підтримав голкіпера "біло-синіх" В'ячеслава Суркіса після розгромної поразки від чернівецької "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився поразкою столичного клубу від новачка елітного дивізіону з рахунком 0:3.

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Два з трьох голів "Буковина" забила після грубих помилок воротаря киян В'ячеслава Суркіса, який після другого пропущеного м'яча попросив заміну. Замість нього на поле вийшов інший голкіпер Ілля Ольховий, для якого цей матч став дебютним за основну команду "Динамо".

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"У моїй кар'єрі було все… Перемоги й поразки. Матчі, після яких тебе підносили, і матчі, після яких здавалося, що весь світ готовий поставити на тобі хрест. Були помилки, після яких говорили, що я вже нічого не вартий як воротар. Були слова, які боліли. Був хейт. І були моменти, коли найважчим було не вийти на поле, а знову повірити в себе.

А потім були інші матчі… Виграні дуелі… Сейви… Відбиті пенальті… Перемоги… Золоті медалі… Ліга чемпіонів… Чемпіонат світу… Швейцарія… Моменти, за які мені дякували ті самі люди, які колись не залишали від мене каменя на камені. Але нічого з цього не впало з неба…

Це була робота. Над собою. Над своїми слабкостями. І насамперед — над власними помилками… Сьогодні я точно знаю: якби в моєму житті не було тих важких матчів і тих помилок, можливо, не було б і багатьох моїх перемог… Воротар помиляється особливо помітно. За його спиною вже немає того, хто може виправити ситуацію. Але воротар — теж людина…

Іноді одна помилка може зламати. А може стати точкою, з якої починається зовсім інший шлях… Тому перш ніж знищувати людину за один невдалий вечір, варто пам'ятати: можливо, саме сьогодні вона отримує свій найважливіший урок… І, можливо, завтра ви будете дякувати їй за матч, який вона для вас виграє…

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Перемоги не народжуються без помилок. Сильними не народжуються — сильними стають! Слава Україні, Слава Нації, Слава ЗСУ. Все буде Україна”, — написав Шовковський у своєму Instagram.

20-річний В'ячеслав Суркіс є сином Григорія Суркіса — колишнього президента Федерації футболу України та експрезидента "Динамо". Також він є племінником чинного президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці.

У межах п'ятого туру УПЛ "біло-сині" приймуть ЛНЗ. Поєдинок відбудеться у неділю, 6 вересня, початок — о 13:00.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

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