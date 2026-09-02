Вчитель математики виграв суд щодо відстрочки від мобілізації / © pixabay.com

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Черкаський окружний адміністративний суд скасував відмову у наданні відстрочки від мобілізації чоловікові, який працює вчителем математики. Комісія відмовила йому через нібито невідповідність освіти займаній посаді, однак суд встановив, що така вимога не передбачена порядком підтвердження права педагогічних працівників на відстрочку.

Про це йдеться у рішенні суду у справі № 580/6570/26, передає «Судово-юридична газета».

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Чому вчителю не дали відстрочку

Чоловік із 10 лютого 2026 року працював за основним місцем роботи в Опорному закладі освіти «Новодмитрівський ліцей» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

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Його призначили вчителем математики на 0,83 тарифної ставки.

8 червня педагог через портал «Дія» подав документи для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Однак 12 червня комісія ухвалила рішення про відмову.

Причину сформулювали так: «освіта не відповідає займаній посаді».

Чоловік не погодився з таким рішенням і звернувся до адміністративного суду. Він вимагав скасувати відмову, надати йому відстрочку та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Під час розгляду справи відповідач також заявив, що після нової заяви від 26 червня комісія нібито вже надала чоловікові відстрочку 1 липня. Водночас документального підтвердження цього суду не надали.

Що вирішив суд

Суд звернув увагу на положення статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабміну №560, яка регулює процедуру призову під час мобілізації.

Зокрема, для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти документом, що підтверджує право на відстрочку, є довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки.

При цьому в переліку документів, визначеному Порядком №560, немає окремої вимоги підтверджувати відповідність отриманої освіти посаді педагога.

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У цій справі навчальний заклад підтвердив, що чоловік працює вчителем математики за основним місцем роботи на 0,83 ставки.

Тому суд дійшов висновку, що комісія безпідставно відмовила йому у відстрочці саме через освіту.

Суд зобов’язав надати відстрочку

Черкаський окружний адміністративний суд не обмежився скасуванням рішення комісії. Суд визнав відмову протиправною та зобов’язав відповідача надати чоловікові відстрочку від призову під час мобілізації.

Також орган має внести інформацію про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Суд пояснив, що такий спосіб захисту є необхідним для реального поновлення порушеного права. Якщо всі передбачені законом умови виконані, орган влади не може повторно залишати питання без вирішення або змушувати людину знову звертатися до суду.

У результаті позов задовольнили повністю. Окрім цього, з відповідача на користь позивача стягнули 1 331,20 грн судового збору.

Нагадаємо, в Україні неодруженим чоловікам хочуть дати відстрочку від мобілізації. Таку нову петицію було подано днями. Автор петиції вважає, що це може допомогти зменшити демографічні втрати в Україні.

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