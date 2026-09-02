Як правильно прати білі речі / © pexels.com

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І справа не завжди у віці тканини чи неякісному пральному порошку. Іноді причина значно простіша — неправильне сортування речей перед пранням.

Експерти з догляду за одягом радять не змішувати білі речі з темними та яскравими тканинами. Навіть якщо ви перете одяг у холодній воді, барвник із деяких речей може поступово переходити на світлі тканини. Особливо це стосується темного одягу та джинсової тканини.

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Головна помилка, через яку білі речі сіріють

Найпоширеніша помилка — прати білий одяг разом із темним або кольоровим.

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Здавалося б, якщо в барабані немає червоної шкарпетки, яка може пофарбувати всю білизну в рожевий, нічого страшного не станеться. Але проблема часто набагато менш помітна.

Під час прання невелика кількість барвника може вимиватися з тканини. Якщо разом із такими речами опиняються білі футболки, сорочки чи рушники, частинки фарби осідають на світлій тканині. Після одного циклу різниця може бути практично непомітною, але регулярне спільне прання поступово робить білі речі тьмяними та сірими.

Особливу увагу варто приділяти джинсам та іншому одягу з темним барвником. Саме вони можуть бути одним із джерел небажаного перенесення кольору.

Чи допомагає холодна вода

Не завжди. Холодне прання може зменшити ризик інтенсивного вимивання фарби, але не гарантує, що білий одяг не змінить колір. Якщо постійно прати білі речі разом із темними, навіть холодна вода не усуне проблему повністю.

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Тому найнадійніше правило залишається простим: біле — окремо від темного та кольорового.

Так, це означає додаткове прання. Проте саме так можна довше зберігати білий одяг яскравим і не допустити поступового накопичення сірого відтінку.

Як правильно прати білі речі

Правильне сортування — лише перший крок. Щоб білий одяг довше залишався свіжим, варто звернути увагу ще на кілька моментів.

Перевіряйте температуру води

Не варто автоматично обирати найгарячіший режим. Насамперед дивіться на рекомендації виробника на етикетці конкретної речі.

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Для частини білих речей тепла або гаряча вода може забезпечувати ефективніше очищення, допомагати видаляти плями та неприємні запахи. Водночас деякі тканини потребують делікатнішого режиму.

Не переборщуйте з пральним засобом

Більше порошку не означає чистіший одяг.

Надмірна кількість засобу може залишати на тканині залишки, через які вона з часом виглядатиме тьмяною. Тому використовуйте кількість, рекомендовану виробником прального засобу, та враховуйте завантаження машини.

Для білого одягу можна обирати засоби, призначені саме для білих тканин, якщо вони підходять конкретному матеріалу.

Не пересушуйте білизну

Надмірне сушіння також не допомагає зберегти одяг у найкращому стані.

За можливості білі речі можна сушити природним способом. Якщо використовуєте сушильну машину, краще обирати невисоку температуру та не залишати одяг сушитися довше, ніж потрібно.

Як не допустити, щоб білий одяг посірів

Запам’ятати кілька простих правил значно легше, ніж намагатися повернути речам первісну білизну після десятків невдалих прань:

Сортуйте білий, темний і кольоровий одяг окремо. Не періть білі речі разом із джинсами та іншими темними тканинами. Перед пранням перевіряйте етикетку на одязі. Використовуйте рекомендовану кількість прального засобу. Не обирайте надто високу температуру без потреби. Не пересушуйте речі в сушильній машині.

Для білих речей за можливості використовуйте відповідний пральний засіб.

FAQ

Чому білі речі стають сірими після прання?

Найчастіше причина полягає у регулярному пранні білого одягу разом із темними або кольоровими речами. Барвник із тканин може поступово переноситися на білий одяг, через що він втрачає яскравість і набуває сірого або жовтуватого відтінку.

Як прати білі речі, щоб вони не сіріли?

Перше правило — періть білий одяг окремо від темного та кольорового. Також дотримуйтеся рекомендацій на етикетці щодо температури, не використовуйте надмірну кількість прального засобу та не пересушуйте речі.

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