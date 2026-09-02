Сезон амброзії у розпалі: як полегшити симптоми алергії

Амброзія / © Credits

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Амброзія залишається одним із найпоширеніших алергенів. Сезон цвітіння цієї рослини зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня. Хоча перші прояви можуть з’явитися вже наприкінці липня.

Про це повідомляє видання egeszsegkalauz.hu.

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Алергія на амброзію: коли починається сезон цвітіння

Боротьба з цією алергією складається з кількох послідовних кроків, починаючи від виявлення симптомів до дотримання призначеного лікарем курсу терапії.

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Сезон алергії на амброзію зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня залежно від погодних умов. Проте перші симптоми можуть турбувати пацієнтів уже наприкінці липня.

Як розпізнати симптоми алергії на амброзію

Коли пилок потрапляє на слизові оболонки, організм вивільняє гістамін, що викликає набряк і свербіж. Найчастішими скаргами є чхання, закладеність носа, нежить, свербіж у носі та очах, а також сльозотеча й подразнення в горлі.

Окрім цього, через алергію можуть виникати втома, головний біль, проблеми з пазухами, безсоння, втрата нюху та посилення проявів екземи на шкірі.

Діагностика та лікування алергії: які тести призначає лікар

Для точного виявлення причини нездужання необхідно звернутися до алерголога. Лікар проводить консультацію, збирає анамнез і призначає тестування, яке виконується за допомогою аналізу крові або шкірної проби (прик-тесту) на передпліччі. На основі результатів розробляється персоналізований план лікування.

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Лікування буває двох видів: тимчасове та довгострокове. Тимчасове допомагає знімати симптоми в період цвітіння за допомогою таблеток, крапель і спреїв для носа. Довгостроковим рішенням є імунотерапія, яка усуває саму причину алергії. Вона передбачає щоденний прийом спеціальних крапель або таблеток під язик протягом 3–5 років, щоб організм звик до подразника.

Лікарі наголошують, що важливо чітко дотримуватися схеми лікування та дозування. Не можна самостійно кидати пити ліки або збільшувати дозу, навіть якщо стало краще.

Як зменшити вплив пилку амброзії у повсякденному житті

Для зменшення впливу пилку радять моніторити показники його рівня в повітрі, рідше бувати на вулиці у пікові періоди, провітрювати помешкання, а також переодягатися, мити волосся та обличчя після повернення додому.

Нагадаємо, їсти помідори щодня може бути корисно, але не для всіх. Дізнайтеся, у кого томати можуть спричинити печію, алергічні реакції чи проблеми з рівнем калію у крові.

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