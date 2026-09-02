Сезон амброзии в разгаре: как облегчить симптомы аллергии

Амвросия / © Credits

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Амброзия остается одним из самых распространенных аллергенов. Сезон цветения этого растения обычно длится с середины августа по середину октября. Хотя первые проявления могут появиться уже в конце июля.

Об этом сообщает издание egeszsegkalauz.hu.

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Аллергия на амброзию: когда начинается сезон цветения

Борьба с этой аллергией состоит из нескольких последовательных шагов, начиная с выявления симптомов до соблюдения назначенного врачом курса терапии.

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Сезон аллергии на амброзию обычно длится с середины августа по середину октября в зависимости от погодных условий. Однако первые симптомы могут беспокоить пациентов уже в конце июля.

Как распознать симптомы аллергии на амброзию

Когда пыльца попадает на слизистые, организм высвобождает гистамин, вызывающий отек и зуд. Наиболее частыми жалобами являются чихание, заложенность носа, насморк, зуд в носу и глазах, а также слезотечение и раздражение в горле.

Кроме этого, из-за аллергии могут возникать усталость, головные боли, проблемы с пазухами, бессонница, потеря обоняния и усиление проявлений экземы на коже.

Диагностика и лечение аллергии: какие тесты назначает врач

Для точного выявления причины недомогания необходимо обратиться к аллергологу. Врач проводит консультацию, собирает анамнез и назначает тестирование, которое выполняется с помощью анализа крови или кожной пробы (прик-теста) на предплечье. На основе результатов разрабатывается персонализированный план лечения.

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Лечение бывает двух видов: временное и долгосрочное. Временное помогает снимать симптомы в период цветения с помощью таблеток, капель и спреев для носа. Долгосрочным решением является иммунотерапия, устраняющая саму причину аллергии. Она предусматривает ежедневный прием специальных капель или таблеток под язык в течение 3–5 лет, чтобы организм привык к раздражителю.

Врачи отмечают, что важно четко соблюдать схему лечения и дозировку. Нельзя самостоятельно бросать пить лекарство или увеличивать дозу, даже если стало лучше.

Как уменьшить влияние пыльцы амброзии в повседневной жизни

Для уменьшения влияния пыльцы советуют мониторить показатели его уровня в воздухе, реже бывать на улице в пиковые периоды, проветривать квартиру, а также переодеваться, мыть волосы и лицо по возвращении домой.

Напомним, есть помидоры каждый день может быть полезно, но не для всех. Узнайте, у кого томаты могут вызвать изжогу, аллергические реакции или проблемы с уровнем калия в крови.

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