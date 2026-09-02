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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В брючном костюме и дутом пальто: королева Матильда выбрала интересный лук для подъема на ледник

Наследная принцесса Софи Лихтенштейнская и королева Матильда, и ее муж король Филипп посетили ледник Штубай близ Нойштифта-им-Штубайталя в Австрии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Софи, королева Матильда, король Филипп

Принцесса Софи, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда выбрала для этого выхода белый джемпер, который сочетала с брючным костюмом цвета спелой вишни, удобной обувью и длинным черным пуховым пальто, которое набросила на плечи.

У Ее Величества на лице были черные солнцезащитные очки, а в ушах серьги-кольца, а волосы Матильда распустила. Она выглядела сияющей, когда поднималась на вершину под прицелом фотографов.

Принцесса Софи, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

Принцесса Софи, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

А недавно королева облачилась в кремовый костюм и посетила с семьей выпускной сына — принца Габриэля. Образ Матильды был в одном оттенке и выглядел очень гармонично.

Королева Матильда, король Филипп, принцесса Елизавета / © Getty Images

Королева Матильда, король Филипп, принцесса Елизавета / © Getty Images

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