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В брючном костюме и дутом пальто: королева Матильда выбрала интересный лук для подъема на ледник
Наследная принцесса Софи Лихтенштейнская и королева Матильда, и ее муж король Филипп посетили ледник Штубай близ Нойштифта-им-Штубайталя в Австрии.
Королева Матильда выбрала для этого выхода белый джемпер, который сочетала с брючным костюмом цвета спелой вишни, удобной обувью и длинным черным пуховым пальто, которое набросила на плечи.
У Ее Величества на лице были черные солнцезащитные очки, а в ушах серьги-кольца, а волосы Матильда распустила. Она выглядела сияющей, когда поднималась на вершину под прицелом фотографов.
А недавно королева облачилась в кремовый костюм и посетила с семьей выпускной сына — принца Габриэля. Образ Матильды был в одном оттенке и выглядел очень гармонично.