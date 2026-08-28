Королева Матильда облачилась в кремовый костюм и посетила с семьей выпускной сына

Принцесса Елизавета, король Филипп, принц Габриэль и королева Матильда / © Getty Images

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Король Филипп, королева Матильда и Ее Королевское Высочество принцесса Елизавета присутствовали на церемонии вручения дипломов выпускникам офицерских курсов Королевской военной академии, которую закончил принц Габриэль.

В этот четверг принц Габриэль Бельгийский завершил ключевой этап своей военной подготовки. Сын короля Филиппа и королевы Матильды получил диплом по социальным и военным наукам Королевской военной академии в Брюсселе после четырех лет подготовки, включавшей пребывание в престижной французской академии Сен-Сир и различные сложные тренировочные учения.

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Принцесса Елизавета, король Филипп, принц Габриэль и королева Матильда / © Getty Images

Церемония вручения дипломов состоялась на главной площади академии, ознаменовав кульминацию периода, начавшегося в августе 2022 года и включавшего в себя совмещение академической учебы с интенсивной военной подготовкой.

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Принц получил степень бакалавра в июне 2025 года, а несколько месяцев спустя был приведен к присяге в качестве офицера и получил звание младшего лейтенанта. Теперь, с окончанием обучения, он завершает программу социальных и военных наук, которая включает трехлетнюю программу бакалавриата и заключительный год магистратуры, полностью преподаваемый на английском языке.

Королева Матильда, король Филипп и принц Габриэль / © Getty Images

Это особенно знаменательный момент для бельгийской королевской семьи, которая присутствовала на торжестве вместе с ним. Габриэля сопровождали его родители, король Филипп и королева Матильда, и его старшая сестра, принцесса Елизавета. Король и принцесса были одеты в военную форму, а королева Матильда облачилась в кремовый юбочный костюм, обула туфли-лодочки, в руках держала нюдовую сумку от Dior и перчатки, а на голове у нее был ободок. Также мы обратили внимание на новую прическу королевы, она выглядела очень стильно.

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