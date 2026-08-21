Принц Габриэль Бельгийский покоряет Альпы: дворец опубликовал новые фото к 23-летию юноши

Принц Габриэль Бельгийский

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По этому случаю Бельгийский королевский дворец опубликовал фотографии принца в полном альпинистском снаряжении — во время прохождения маршрута среди ледников и вершин массива Монблан.

Фотографии были сделаны этим летом во время курса по альпинизму в горах Франции.

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Принц Габриэль Бельгийский / фото: Королевский дворец Бельгии

На одной из фотографий принц запечатлён перед альпинистским приютом Refuge Albert Ier, названным в честь его прапрадеда — короля Бельгии Альберта I.

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Приют расположен на высоте около 2700 метров над ледником Тур и по-прежнему остается важной базой для альпинистов в массиве Монблан.

Принц Габриэль Бельгийский / фото: Королевский дворец Бельгии

Король Альберт I был известен своей любовью к альпинизму и на протяжении многих лет покорял вершины Альп. Он погиб 17 февраля 1934 года в результате несчастного случая во время одиночного восхождения на скалу Рош-дю-Вье-Бон-Дье в Марш-ле-Дам, недалеко от Намюра, Бельгия.

Принц Габриэль Бельгийский / фото: Королевский дворец Бельгии

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