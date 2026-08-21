Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 августа

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Суббота, 22 августа, продуктивное время, обладающий мощной космической энергетика, которая делает возможными самые неожиданные — можно даже сказать, потрясающие — результаты.

Главное — сосредоточиться на выполняемой задаче, не позволяя себе отвлекаться на вопросы, решение которых не является первостепенным. Не менее важно и идти к любой поставленной цели, не сворачивая в сторону и не отступая назад. Также можно заниматься своими финансами — здесь нас также ждет удача, особенно если они будут не самыми крупными, но выгода от их решения может быть весомой.

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Тот факт, что нынешний день приходится на выходной, не должен расхолаживать: отдохнуть можно будет в другое время, а такие благоприятные условия сложатся нескоро. Тем, кто все-таки решит ими пренебречь и провести день именно как выходной, астрологи напоминают, что отдых должен быть активным. Можно также отправляться в путешествия и заниматься творчеством: возможно, создать в результате произведение искусства и не удастся, но душевно-терапевтическое воздействие такое занятие окажет наверняка.

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Воскресенье, 23 августа, день активной и результативной внутренней работы, которая должна сделать нас лучше, чем мы были до этого. Можно — и нужно — признавать свои ошибки — особенно вину перед теми, кого мы обидели, и делать подарки близким и добро окружающим — оно обязательно вернется к нам бумерангом. День неблагоприятен ни для творчества, ни для учебы, ни для путешествий, а отдых в это время должен быть пассивным. Кому повезет в такое разнообразное в энергетическом отношении время?

Рак

Ракам, особенно тем, которые пока еще не решили жилищный вопрос, нужно начинать активно действовать в этом направлении. Правда, для такого занятия больше подходит суббота, но за этот день удастся сделать то, на что в другом случае ушла бы неделя — как минимум.

И неважно, какие именно задачи придется решать: заниматься продажей нынешнего жилья, осмотром или покупкой нового, организацией перевозки вещей или обустройством жилья на новом месте — в любом случае эти действия окажутся успешными, главное — не откладывать их на ближайшее время.

Дева

Девам могут сделать подарок, который до сих пор был для них неосуществимой мечтой — теперь же можно надеяться, что она наконец-то станет реальностью. Скорее всего, такой поступок совершит близкий человек, хорошо знакомый с желаниями представителей знака, именно поэтому он не ошибется, сделав все именно так, как надо.

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Радости, разумеется, не будет предела, и самое главное в данном случае, ее в присущей им манере, не скрывать, а, наоборот, демонстрировать, а также обязательно поблагодарить того, кто организовал такой сюрприз.

Стрелец

Стрельцы узнают, что опасения, которые тяжелым камнем лежали у них на душе в последнее время, не имеют реального основания, а, значит, они могут больше не беспокоиться. Облегчение, которое почувствуют представители знака, сделает их жизнь — наконец-то! — не только приятной и легкой, но и счастливой.

Разумеется, как это обычно и бывает, долго такое состояние не продлится, но короткой передышки будет вполне достаточно для того, чтобы перевести дух, накопить сил для дальнейшей жизни и работы, в которой они смогут поставить перед собой любую цель.

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