Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: день, когда важно уделить внимание своей семье

Мальвы

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Оно может касаться любой сферы деятельности, но особое внимание нужно обратить на профессиональные действия — им будет обеспечен особый успех.

В это время желательно открывать собственное дело, приступать к строительству загородного дома или ремонту в квартире. Также очень важно уделить внимание своей семье: никакие — даже самые серьезные — дела не стоят отношений с близкими людьми, которые должны быть приоритетными.

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Овен

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, необходимо беречь — особенно, если учесть, что желающих испортить его будет достаточное количество: не стоит давать им ни единого шанса.

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Телец

В важном для вас деловом разговоре не стоит надеяться на импровизацию: нужно заранее продумать тактику, которая необходима в каждом конкретном случае — так вы сможете склонить на свою сторону любого собеседника.

Близнецы

Сегодня — как, впрочем, и всегда — нежелательно доверять людям, которых вы мало знаете или не знаете совсем: среди них могут оказаться мошенники, цель которых — обвести вас вокруг пальца, присвоим ваши средства.

Рак

День обещает представителям вашего знака множество приятных сюрпризов — главное, с самого утра настроиться на позитив и с радостью принимать все, что пошлет вам судьба — поверьте, вам будет за что ее благодарить.

Лев

Освободившееся от работы время рекомендуется посвятить семье: из-за вашей занятости в последнее время близкие люди видели вас не так часто, как им бы того хотелось, так что пришло время изменить ситуацию.

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Дева

День, когда при необходимости ожно принимать важные решения — главное, не делать это впопыхах, не продумав все возможные последствия и не просчитав все «за» и «против», в противном случае легко будет ошибиться.

Весы

Сегодня окружающие будут воспринимать вас как непререкаемый авторитет — человека, советы которого обладают огромной ценностью — постарайтесь не разочаровать тех, кто обратиться к вам за помощью и поддержкой.

Скорпион

Налаживая отношения с важным для вас человеком — любимым ил другом, не надейтесь на то, что все уладится само по себе: возникшие проблемы можно решить, только обсудив их, поэтому просто поговорите с ним.

Стрелец

Почувствовав упадок сил, откажитесь от сверхурочной работы, которую вы взяли на себя накануне, и немного отдохните — для того, чтобы перевести дух и восстановить потраченные силы, понадобиться совсем немного времени.

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Козерог

Не отказывайтесь от внезапно возникшего желания помогать окружающим вас людям в решении их проблем: по удивительному стечению обстоятельств вы таким образом сделаете доброе дело не только им, но и самим себе.

Водолей

День идеально подходит для решения проблемы — как профессиональной, так и личной, которая довольно долгое время досаждает и не дает вам покоя: сегодня вам удастся найти способ уладить ее неожиданно легко и быстро.

Рыбы

Желательно — разумеется, если представится такая возможность — провести нынешний день дома: позитивная энергия родных стен позволит не только как следует отдохнуть, но и настроиться на плодотворную работу.

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