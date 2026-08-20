Возвращение домой: что говорят британцы о переезде Гарри и Меган обратно в страну

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

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На этой неделе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл официально возвращаются в Великобританию жить.

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать из Калифорнии до конца августа 2026 года, что станет значимым событием после того, как они отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США.

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Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

Семья поселится в частной, не принадлежащей королевской семье резиденции, расположенной за пределами Лондона. По сообщениям СМИ, они, вероятно, выберут Котсуолдс и район Нортгемптона, недалеко от поместья семьи Спенсер, пишет Ok!.

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Это станет их первым постоянным адресом в Великобритании с тех пор, как король Чарльз попросил их покинуть коттедж Фрогмор в 2023 году. Их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, уже зарегистрированы в британской школе и начнут посещать ее в сентябре этого года.

Отец Гарри — король Чарльз, ясно дал понять, что никакого «частичного присутствия, частичного отсутствия» не будет, и пара продолжит жить как частные лица, не возобновляя выполнение официальных королевских обязанностей. Источники сообщают, что монарх рад перспективе проводить больше времени со своими внуками в уединении.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Также известно, что принц Уильям и принцесса Кейт тоже были уведомлены о переезде пары.

Мнения британцев разделились после объявления принца Гарри и Меган. Некоторые заявили, что им «все равно», в то время как другие рады возвращению пары.

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«Мне, честно говоря, совершенно все равно, даже если бы я очень старался».

«Я думал, он сказал, что эта страна слишком опасна?».

«Я думал, они уехали из Великобритании, потому что ненавидели ее?».

«Я понимаю, что это никак не повлияет на мою жизнь и меня это не касается, но я искренне рад это слышать и желаю им всего наилучшего».

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Такие комментарии пишут в соцсетях обычных британцы, обсуждая возвращение младшего сына принцессы Дианы и его семьи на родину.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

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