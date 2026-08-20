Ирина Мудрая в деле "Форест Гамп": карьера, состояние и громкие скандалы

Кто такая Ирина Мудрая / © Facebook

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Громкий разоблачительный материал НАБУ и САП в рамках спецоперации «Форест Гамп» потряс политические круги: среди фигурантов схемы на 150 млн гривен оказалась заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Кто такая Ирина Мудрая и что о ней известно?

Об этом рассказывает Zaxid.net.

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Подробности обвинений в отношении Ирины Мудрой

Следствие инкриминирует участникам группы попытку внести залог за бывшего главу Минэнерго и Минюста Германа Галущенко через счета подконтрольных компаний и государственный «Сенс Банк».

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На опубликованных правоохранителями аудиозаписях женщина с голосом, похожим на голос Мудрой, общается на русском языке, вероятно, с экс-нардепом Максимом Микитасем. Собеседники обсуждают поиск и проведение наличных средств через финансовую систему, а в другом эпизоде вспоминают «Сенс Банк» и якобы попытки нардепов Давида Арахамии и Даниила Гетманцева получить влияние на это учреждение.

Источники отмечают, что в деле также фигурируют народный депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмен Василий Астион и отстраненный председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладищенко.

Реакция президента была мгновенной — Владимир Зеленский уволил чиновницу, а силовики провели у нее обыски и вручили подозрение.

Что известно об Ирине Мудрой: биография

До этого дела карьера Ирины Мудрой считалась образцом быстрого профессионального роста. Уроженка поселка Меденичи Львовской области в 1998 году окончила факультет иностранных языков Дрогобычского пединститута, но уже в начале 2000-х сменила профиль и получила юридическую профессию в ЛНУ им. Ивана Франко.

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Впоследствии она углубляла знания в Кембридже, Киевской школе экономики и лондонской International Compliance Association.

Юридическая карьера Мудрой стартовала в 2003 году на предприятии НПК-Галичина, а с 2006 года Мудрая работала в банковском секторе столицы — в «Трансбанке», Swedbank и «Правекс Банке». Ключевым этапом стал 2015 год и переход в «Ощадбанк», где она возглавила юридическую команду во время подготовки международного иска против России за ущерб от аннексии Крыма.

Победа в арбитраже с взысканием более 1,3 млрд долларов обеспечила Мудрой высокий статус в профессиональных кругах.

В мае 2022 года ее назначили заместителем министра юстиции. В этой должности Мудрая занималась конфискацией российского состояния, развитием Международного реестра убытков в Гааге и подготовкой Специального трибунала по агрессии РФ, за что в прошлом году получила орден княгини Ольги III степени.

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В конце марта 2024 года она заняла должность заместителя руководителя Офиса Президента, сменив Андрея Смирнова, который получил подозрение из-за возможной легализации средств путем постройки имений в Одесской области. В зону ответственности Мудрой вошли судебная реформа, в частности, координация работы ВРП, ВККС и переговоры с МВФ по созданию специализированных административных судов.

Состояние, элитные покупки и громкие эпизоды

Параллельно с карьерным взлетом Мудрая оказалась в поле зрения журналистов. Согласно ее декларациям, она стала одной из самых состоятельных должностных лиц ОП. Женщина указала около 250 тысяч долларов в банках Тель-Авива, а также элитные украшения Graff и Cartier.

Внимание расследователей привлекли и сделки с недвижимостью. В 2018 году Мудрая приобрела квартиру в ЖК «Аристократ» по рыночной цене около 1400 долларов за квадратный метр. Ее гражданский муж, Павел Поляруш, руководитель управления проблемных активов НБУ, оформил жилье на 90 кв. м в том же доме всего по 333 доллара за метр.

Часть имущества семья оформляла на родственников, в частности на мать Мудрой в Израиле, а дочери на совершеннолетие приобрела Lexus RX.

Осенью 2024 года Поляруш попал в скандал, когда под в нетрезвом состоянии создал аварийную ситуацию и угрожал наградным пистолетом военнослужащему Андрею Трацевскому.

Сама Мудрая отказалась комментировать подозрения.

«Фрагменты разговоров, которые сегодня публикуют частями и вне контекста, буду комментировать после ознакомления с материалами дела. Соцсети — это не место, где устанавливают истину. Вместе с адвокатами предоставим развернутую позицию предметно, по сути, по каждому эпизоду».

НАБУ раскрыло масштабную схему рейдерства: кто принимал участие

Напомним, НАБУ и САП опубликовали новые материалы и записи разговоров в рамках спецоперации «Форест Гамп» под названием «Фемида», разоблачив масштабную рейдерскую схему.

По данным следствия, участники организации незаконно завладели активами предприятий более чем на 248 млн грн, а также пытались контролировать объекты недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн, а в центральной части Киева — на сумму более 500 млн грн. На финансирование схемы могли быть направлены не менее 514 тыс. дол.

К реализации сделки могли быть причастны действующие и бывшие нардепы, чиновники Офиса президента и Минюста, судьи и хакеры. Для этого применялись поддельные документы и судебные решения, вмешивались в государственные реестры, создавали фиктивные долги и влияли на рассмотрение жалоб в Минюсте, обсуждая вознаграждения за нужные решения. Досудебное расследование продолжается.

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