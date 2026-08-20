Антарктида, Гавайи, Бора-Бора: вместо службы майор ДШВ нажил миллионное состояние и путешествовал по миру

Майора ДШВ будут судить за незаконное обогащение

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Днепровская специализированная прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении начальника продовольственной службы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ и его подчиненной — делопроизводителя этой же службы.

Майор обвиняется в ряде тяжких преступлений, среди которых получение взятки, мошенничество, незаконное обогащение, легализация преступных доходов и уклонение от службы. Его подчиненной инкриминируют предоставление неправомерной выгоды.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Наживался на продуктах для ВСУ и отдыхал в Антарктиде: майора ДШВ будут судить

По данным следователей, в июне 2025 года майор получил от делопроизводителя 10 тысяч долларов США. За эти деньги чиновник способствовал замене продуктов в армии: вместо помидоров бойцам поставляли огурцы, а вместо яблок — апельсины, хотя по документам проводили совсем другие товары.

Параллельно чиновник систематически уклонялся от службы. В течение 2024-2025 годов он 83 дня находился вне части в условиях военного положения. Он возвращался из отпусков за границей с опозданием, дезинформировал командование о своем местонахождении.

Также он без всяких оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях. Несмотря на это, чиновнику выплатили более 549 тысяч гривен денежного довольствия и дополнительного вознаграждения, которые он потратил на собственные нужды.

Масштаб имущества подозреваемого оказался значительным. В течение 2023-2025 годов майор приобрел необоснованных активов на 26,2 миллиона гривен. У него появились автомобиль BMW X6 M, две квартиры в Днепре с паркоместом, право долгосрочной аренды недвижимости на Бали, а также люксовый гардероб.

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Кроме того, чиновник потратил 4,1 миллиона гривен на отдых — он посетил США, Японию, ОАЭ, Колумбию, Гавайи, Бора-Бора, Аргентину, Перу и побывал в круизе в Антарктиду.

В финансовых отчетах эти суммы военный обошел: в декларацию за 2023 год он не внес расходы на 8,9 миллиона гривен, а за 2024 год скрыл еще 18,2 миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли у майора более 51 тысячи долларов США, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен, бумаги на элитную недвижимость и авто, коллекцию брендовых вещей стоимостью около 8 миллионов гривен и долговые расписки на 120 тысяч долларов.

У его подчиненной изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документы, банковские карты и расписки на 20 тысяч долларов.

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5 февраля 2026 года майор был задержан. Суд отправил его под стражу, а его подчиненной избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Обвиняемому майору грозит до 10 лет лишения свободы, а делопроизводительнице — до 4 лет заключения.

Хищение в армии: последние новости

Напомним, начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением военного звания «майор» за хищение продуктов.

Офис генпрокурора сообщил, что чиновник вместе с начальницей столовой списывал по документам больше продовольствия, чем использовал для военных, а излишки продавал гражданским и лично вывозил собственным авто.

С июня 2024 по январь 2025 правоохранители зафиксировали 59 таких эпизодов, которые нанесли государству ущерб на сумму около полумиллиона гривен. В январе 2025 военного разоблачили и задержали, после чего суд признал его виновным в присвоении имущества в условиях военного положения.

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