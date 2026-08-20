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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Масштабный удар по тылу РФ: дроны поразили один из самых больших НПЗ (видео)

Для поражения предприятия, снабжающего российскую армию дизелем, бензином и топливом, были применены отечественные беспилотники FP-1.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Масштабный удар по тылу РФ: дроны поразили один из самых больших НПЗ (видео)

© Associated Press

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в российском Нижнекамске (Республика Татарстан).

Поражение объекта отечественными беспилотниками FP-1 подтвердили в оборонной компании Fire Point.

Напомним, утром 20 августа в российском Татарстане произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко», расположенном в Нижнекамске.

Атака беспилотников началась около 04:00 и сопровождалась работой средств противовоздушной обороны в Тукаевском и Нижнекамском районах. По предварительной информации, в результате удара есть погибшие.

Попытки перехватить воздушные цели фиксировались в течение определенного времени утром: сначала в Тукаевском районе, а затем дважды — в Нижнекамском. Официальные органы пока не предоставляют подробную информацию о масштабе разрушений на самом заводе.

“Танеко” является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с проектной мощностью более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие критическое для врага, поскольку производит дизельное и авиационное топливо, бензин и широкий спектр других нефтепродуктов.

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