- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1286
- Время на прочтение
- 2 мин
Не Wildberries единственным: в России следом за хабом пылают ключевые НПЗ Дальнего Востока и Урала — фото, видео (обновлено)
После ночных атак на нескольких российских НПЗ разгорелись сильные пожары.
Ночью против 11 августа дроны снова наведались в Россию. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске
Что известно об очередной атаке на Россию читайте в материале ТСН.ua.
Удар по заводу «Роснефть»
Утром 11 августа по местному времени в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. О возгорании сообщили жители города.
OSINT-аналитики ASTRA проанализировали обнародованные кадры и подтвердили, что горит ООО «РН-Комсомольский НПЗ», принадлежащее российской «Роснефти».
Атака на город Орск
Телеграмма-канал Supernova+ пишет о том, что в российском городе Орск, расположенном на южном Урале, были атакованы два завода: нефтеперерабатывающий завод и механический завод.
По данным OSINT-каналов, атакован нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», расположенный примерно в 1960 км от Украины.
Кроме того, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в Ангарске Иркутской области РФ вспыхнула местная ТЭЦ.
Напомним, в Воронежской области РФ после взрывов вспыхнул пожар. По предварительным данным, под ударом мог оказаться логистический хаб маркетплейса Wildberries. Появившиеся в Сети видео видны масштабное возгорание и сильное зарево.