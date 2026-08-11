Атака на НПЗ в Хабаровском крае / © ASTRA

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Ночью против 11 августа дроны снова наведались в Россию. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске

Что известно об очередной атаке на Россию читайте в материале ТСН.ua.

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Удар по заводу «Роснефть»

Утром 11 августа по местному времени в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. О возгорании сообщили жители города.

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OSINT-аналитики ASTRA проанализировали обнародованные кадры и подтвердили, что горит ООО «РН-Комсомольский НПЗ», принадлежащее российской «Роснефти».

Дата публикации 07:38, 11.08.26 Количество просмотров 73 В России загорелся пожар на одном из крупнейших НПЗ - кадры впечатляют

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

Атака на город Орск

Телеграмма-канал Supernova+ пишет о том, что в российском городе Орск, расположенном на южном Урале, были атакованы два завода: нефтеперерабатывающий завод и механический завод.

По данным OSINT-каналов, атакован нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», расположенный примерно в 1960 км от Украины.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

Кроме того, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в Ангарске Иркутской области РФ вспыхнула местная ТЭЦ.

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Напомним, в Воронежской области РФ после взрывов вспыхнул пожар. По предварительным данным, под ударом мог оказаться логистический хаб маркетплейса Wildberries. Появившиеся в Сети видео видны масштабное возгорание и сильное зарево.

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