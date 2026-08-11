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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1286
Время на прочтение
2 мин

Не Wildberries единственным: в России следом за хабом пылают ключевые НПЗ Дальнего Востока и Урала — фото, видео (обновлено)

После ночных атак на нескольких российских НПЗ разгорелись сильные пожары.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
1 комментарий
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Атака на НПЗ в Хабаровском крае

Атака на НПЗ в Хабаровском крае / © ASTRA

Дополнено новыми материалами

Ночью против 11 августа дроны снова наведались в Россию. В результате атаки вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске

Что известно об очередной атаке на Россию читайте в материале ТСН.ua.

Удар по заводу «Роснефть»

Утром 11 августа по местному времени в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. О возгорании сообщили жители города.

OSINT-аналитики ASTRA проанализировали обнародованные кадры и подтвердили, что горит ООО «РН-Комсомольский НПЗ», принадлежащее российской «Роснефти».

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

В российском Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. / © ASTRA

Атака на город Орск

Телеграмма-канал Supernova+ пишет о том, что в российском городе Орск, расположенном на южном Урале, были атакованы два завода: нефтеперерабатывающий завод и механический завод.

По данным OSINT-каналов, атакован нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», расположенный примерно в 1960 км от Украины.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

В российском Орске атакован НПЗ.

Кроме того, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в Ангарске Иркутской области РФ вспыхнула местная ТЭЦ.

Напомним, в Воронежской области РФ после взрывов вспыхнул пожар. По предварительным данным, под ударом мог оказаться логистический хаб маркетплейса Wildberries. Появившиеся в Сети видео видны масштабное возгорание и сильное зарево.

Комментарии (1)
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hun4775
10:17, 2026.08.11
Добрий день. У мене питання до автора цієї публікації Олени: ви дивилися на мапу Росії? Ви бачили де розташоване місто Комсомольск-на Амурі? Чи у вас є офі...
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