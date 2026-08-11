Новые тарифы на проезд в Киеве: почему настоящий шок от цен ждет горожан после 15 сентября

Уже в сентябре проезд в общественном транспорте Киева станет для многих горожан недоступным

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В Киеве уже почти месяц действуют новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте: местные власти увеличили их почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен. Такой резкий рост стоимости уже ощутимо ударил по кошелькам людей с небольшими доходами. Кроме того, с 1 августа подорожал проезд и в частных маршрутках столицы — до 20–25 гривен за поездку.

Повышение тарифов ударило по кошелькам киевлян

О серьезных проблемах уже заявляют столичные медики. После подорожания проезда медперсонал лечебных заведений может сократиться, что чревато коллапсом для отрасли. Речь идет прежде всего о медицинских сестрах и санитарах, которые ежедневно приезжают на работу в Киев из области.

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По мнению Ольги Голубовской, заслуженного врача Украины, медицинский работник, ежедневно ездящий из Белой Церкви или других городов области, платит ориентировочно 250 гривен за автобус в одну сторону. В Киеве еще нужно добраться до работы: это дополнительные 60 гривен за пересадочный билет, плюс 25 гривен стоимость маршрутки при необходимости. Обратная дорога стоит столько же. В результате только транспорт может обходиться более 600 гривен за одну смену.

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«За 20–22 рабочих смены в месяц транспортные расходы превышают 12 тысяч гривен! Для многих это сумма, сопоставимая с их месячной заработной платой. Выходит, что человек работает только для того, чтобы иметь возможность приехать на работу», — отмечает Ольга Голубовская.

Эксперты: настоящий эффект от подорожания проявится осенью

В общественной организации «Пассажиры Киева» соглашаются: из-за повышения стоимости проезда страдают именно горожане с небольшим доходом, которым нужно часто пользоваться транспортом. В то же время эксперты добавляют, что с момента повышения прошел всего месяц, поэтому люди еще не ощутили проблемы в полную силу — дальше ситуация может осложниться.

Прежде всего, это связано с тем, что сейчас определенная часть киевлян до сих пор пользуется запасом льготных поездок по цене 6,50 грн, которые они приобрели перед подорожанием. Кроме того, часть людей не слишком активно ездит общественным транспортом летом из-за выезда из города, российских атак и сезона отпусков — несмотря на войну люди пытаются отдохнуть.

«Пока никаких заметных разногласий по пассажиропотокам мы не обнаружили, валидация проездных билетов происходит без каких-либо существенных изменений. Это можно объяснить тем, что до середины сентября многие в Киеве имеют возможность пользоваться оптовыми поездками по 6,5 грн, которые они приобрели до повышения тарифов на проезд. Пока у людей есть эти поездки, подорожание будет не так сильно влиять на количество валидаций и пассажиропотоки в городе. Все последствия удорожания более корректно можно будет анализировать после 15 сентября, когда эти поездки будут отменены. И горожане будут вынуждены покупать поездки по 30 гривен или же оптовые за 25 гривен», — объясняет ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

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Именно после этой даты станет ясно, насколько в Киеве сократился пассажиропоток и как горожане платят новую стоимость.

Удар по медикам, педагогам и бюджетникам

«Что касается проблемы, о которой уже сейчас говорят медики, а именно о расходах на проезд медицинских сестер и санитарок, которые ежедневно приезжают в Киев на работу, то это вполне возможно. Еще месяц назад беседовал с врачами из государственных больниц и поинтересовался, есть ли льготы на проезд у медицинских работников. Их у них нет, люди вынуждены платить полную стоимость уже сейчас. К сожалению, город не позаботился о введении таких льгот или о транспорте, который бы развозил медиков хотя бы в метро. Все это будет очень больно бить по кошелькам именно людей, работающих в сфере медицины: врачей, медсестер, санитарок. А с сентября к ним присоединятся педагоги: учителя, преподаватели, научные работники, библиотекари. То есть горожане, которые получают небольшие средства, а пользоваться общественным транспортом вынуждены регулярно», — говорит Александр Гречко.

Если раньше человек тратил на проезд 500 гривен, то теперь придется отдавать 2000 и больше. Это существенный удар по бюджету работников этих сфер, который не пройдет бесследно.

По словам Александра Гречко, кто-то будет вынужден увольняться, а кто-то — искать жилье поближе к работе или менять ее. При таких тарифах людям придется работать только ради дороги на работу, что чревато социальным взрывом и ростом недовольства.

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«Общественный транспорт должен быть доступен и иметь нормальное тарифное меню, чтобы обеспечивать мобильность большинства людей в городе. Это основа для нормальной жизни людей с небольшим достатком. Другое дело — люди, которые могут себе позволить автомобиль. Повышение цен на горючее не повлияло на то, чтобы автомобилей стало меньше на улицах Киева. Автовладельцы уже один раз имели возможность получить от государства кэшбек за топливо, и уже больше двух месяцев его нет — и ничего, автомобили ездят: никто массово не продает автомобили и не отказывается от них. А вот малообеспеченные люди, которых лишили возможности пользоваться общественным транспортом — медики, педагоги, социальные работники и многие другие будут страдать. Для них это повышение будет большим ударом по кошельку», — добавляет Александр Гречко.

Он также упоминает инфографику от КГГА, которую называет манипулятивной: в ней говорилось, что средняя зарплата в Киеве якобы составляет 50 тысяч гривен. По словам эксперта, люди с такими доходами обычно не пользуются метрополитеном, а ездят на собственных авто.

«Манипуляция как раз в том, что очень небольшое количество населения Киева получает заработную плату в 50 или более тысяч гривен, а большинство людей получает меньше денег. И соответственно для них повышение тарифов на проезд в общественном транспорте является очень весомой статьей расходов. Киевлянам просто не дали возможность пользоваться дешевыми проездными, как это работает в европейских городах. Там стоимость проездного в месяц — 1,5% от средней или минимальной зарплаты, а в Киеве — 10–15%. Это существенно большие затраты на то, на что люди вообще не должны сильно тратиться. Все это повлечет негативные последствия, которые уже сейчас испытывают медики. Ситуация усугубится в сентябре, когда платить за дорогой общественный транспорт будут вынуждены все», — отмечает Александр Гречко.

Почему бесплатный транспорт в Харькове — это «красивая сказка»

На вопрос, почему в Харькове проезд в транспорте бесплатный и не означает ли это, что там власти больше заботятся о горожанах, эксперт отвечает скептически.

«Тема бесплатного проезда — это красивая сказка. Если в Харькове бесплатный проезд, то тамошний мэр думает не о людях, а о выборах. Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова имеет свою цену. А она такая: харьковские транспортные предприятия не платят за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию. У Харькова многомиллиардные долги за потребленные услуги. Вот что стоит за бесплатным проездом. Харьков просто накапливает гигантские долги, которые несут вред всей стране», — отмечает Александр Гречко.

Он убежден, что бесплатный транспорт и бездумно предоставляемые услуги вредят всем украинцам, ведь перед энергетиками и коммунальщиками накапливаются колоссальные долги.

«Проезд в общественном транспорте не может быть бесплатным, он должен быть сбалансирован. То есть, при любых вариантах должен быть определенный тарифный минимум, чтобы для людей эти расходы не были существенными, но они должны платить за проезд. Когда предприятие не получает «живые» деньги, это сразу влечет за собой экономию, отражающуюся на запчастях, качестве обслуживания, зарплатах работников. Так не должно быть. Да и пассажир будет больше ценить транспорт, за который платит деньги, хоть и небольшие, чем тот, где ездит бесплатно», — объясняет эксперт.

Опыт Винницы: как сформировать грамотное тарифное меню

С 1 августа стоимость проезда выросла и в Виннице. Эксперт не называет местное тарифное меню идеальным, однако указывает на существенное отличие от подходов столичных властей.

«В Виннице разовая поездка стоит 25 гривен. Но если житель города покупает проездной на месяц — он там, кстати, начинает действовать не с первого календарного дня, а с любого числа, когда его приобрели, — тогда разовая поездка обходится в 15 гривен. Поэтому в Виннице подорожание произошло, но 25 гривен — это больше для гостей города, приехавших туда на пару дней туристов. А для горожан, которые пользуются транспортом каждый день, есть возможность покупать билет, который дешевле на треть», — говорит Александр Гречко.

В Киеве же эта скидка значительно меньше. Еще один показательный факт: проезд в маршрутках Винницы стоит 30–35 гривен. То есть тарифное меню продумано так, чтобы коммунальный транспорт был более выгодным при покупке проездного.

«В Киеве все сделали абсолютно наоборот: дешевые проездные билеты отсутствуют, а разовые билеты по 30 гривен только создают условия для того, чтобы люди пересаживались на частные маршрутки, которые дешевле на 5 гривен. Не удивлюсь, если в перспективе маршрутки подорожают до 30 гривен уже в сентябре», — заключает Александр Гречко.

Дата публикации 21:22, 21.07.26 Количество просмотров 67 Шок! Хоть пешком ходи! Почему в Киеве спрыгнули цены на проезд и заменят ли обшарпанный транспорт?

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