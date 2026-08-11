Нові тарифи на проїзд у Києві: чому справжній шок від цін чекає на містян після 15 вересня

Вже у вересні проїзд у громадському транспорті Києва стане для багатьох містян не доступним

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У Києві вже майже місяць діють нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті: місцева влада збільшила їх майже у чотири рази — з 8 до 30 гривень. Таке різке зростання вартості вже відчутно вдарило по гаманцях людей із невеликими доходами. Крім того, від 1 серпня подорожчав проїзд і в приватних маршрутках столиці — до 20–25 гривень за поїздку.

Підвищення тарифів ударило по гаманцях киян

Про серйозні проблеми вже заявляють столичні медики. Після подорожчання проїзду медперсонал лікувальних закладів може скоротитися, що загрожує колапсом для галузі. Йдеться насамперед про медичних сестер та санітарок, які щоденно приїжджають на роботу до Києва з області.

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На думку Ольги Голубовської, заслуженої лікарки України, медичний працівник, який щодня їздить із Білої Церкви чи інших міст області, платить орієнтовно 250 гривень за автобус в один бік. У Києві ще потрібно дістатися роботи: це додаткові 60 гривень за пересадковий квиток, плюс 25 гривень вартість маршрутки за потреби. Дорога назад коштує стільки ж. У результаті лише транспорт може стати понад 600 гривень за одну зміну.

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«За 20–22 робочі зміни на місяць транспортні витрати перевищують 12 тисяч гривень! Для багатьох це сума, співставна з їхньою місячною заробітною платою. Виходить, що людина працює лише для того, щоб мати можливість приїхати на роботу», — наголошує Ольга Голубовська.

Експерти: справжній ефект здорожчання проявиться восени

У громадській організації «Пасажири Києва» погоджуються: через підвищення вартості проїзду страждатимуть саме містяни з невеликим доходом, яким потрібно часто користуватися транспортом. Водночас експерти додають, що від моменту підвищення минув лише місяць, тож люди ще не відчули проблеми на повну силу — далі ситуація може ускладнитися.

Передусім це пов’язано з тим, що зараз певна частина киян досі користується запасом пільгових поїздок за ціною 6,50 грн, які вони придбали перед здорожчанням. Окрім цього, частина людей не надто активно їздить громадським транспортом улітку через виїзд із міста, російські атаки та сезон відпусток — попри війну люди намагаються відпочити.

«Поки ніяких помітних розбіжностей стосовно пасажиропотоків ми не виявили, валідація проїзних квитків відбувається без якихось істотних змін. Це можна пояснити тим, що до середини вересня багато людей у Києві мають можливість користуватися оптовими поїздками по 6,5 грн, які вони придбали до підвищення тарифів на проїзд. Поки у людей є ці поїздки, то здорожчання буде не так сильно впливати на кількість валідацій і пасажиропотоки у місті. Всі наслідки подорожчання більш коректно можна буде аналізувати після 15 вересня, коли ці поїздки буде скасовано. І містяни будуть змушені купувати поїздки по 30 гривень або ж оптові за 25 гривень», — пояснює ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва».

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Саме після цієї дати стане чітко зрозуміло, наскільки в Києві скоротився пасажиропотік і як містяни сплачують нову вартість.

Удар по медиках, освітянах та бюджетниках

«Стосовно проблеми, про яку вже зараз говорять медики, а саме про витрати на проїзд медичних сестер і санітарок, які щодня приїжджають до Києва на роботу, то це цілком можливо. Ще місяць тому мав розмову з лікарями з державних лікарень і поцікавився, чи є пільги на проїзд у медичних працівників. Їх у них немає, люди змушені платити повну вартість вже зараз. На жаль, місто не подбало про запровадження таких пільг або про транспорт, який би розвозив медиків хоча б до метро. Все це дуже боляче битиме по гаманцях саме людей, які працюють у сфері медицини: лікарів, медсестер, санітарок. А з вересня до них доєднаються освітяни: вчителі, викладачі, науковці, бібліотекарі. Тобто містяни, які отримують невеликі кошти, а користуватися громадським транспортом змушені регулярно», — каже Олександр Гречко.

Якщо раніше людина витрачала на проїзд 500 гривень, то тепер доведеться віддавати 2000 і більше. Це суттєвий удар по бюджету працівників цих сфер, який не мине безслідно.

За словами Олександра Гречка, хтось буде змушений звільнятися, а хтось — шукати житло ближче до роботи або змінювати її. За таких тарифів людям доведеться працювати лише заради дороги на роботу, що загрожує соціальним вибухом та зростанням невдоволення.

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«Громадський транспорт має бути доступним і мати нормальне тарифне меню, щоб забезпечувати мобільність більшості людей у місті. Це основа для нормального життя людей із невеликими статками. Інша справа — люди, які можуть собі дозволити автомобіль. Підвищення цін на пальне не вплинуло на те, щоб автомобілів стало менше на вулицях Києва. Автовласники один раз мали змогу отримати від держави кешбек за паливо, і вже понад два місяці його немає — і нічого, автомобілі їздять: ніхто масово не продає автівки і не відмовляється від них. А от малозабезпечені люди, яких позбавили можливості користуватися громадським транспортом — медики, освітяни, соціальні працівники та багато інших — потерпатимуть. Для них це підвищення буде великим ударом по гаманцю», — додає Олександр Гречко.

Він також згадує інфографіку від КМДА, яку називає маніпулятивною: уній йшлося про те, що середня зарплата у Києві нібито становить 50 тисяч гривень. За словами експерта, люди з такими доходами зазвичай не користуються метрополітеном, а їздять на власних авто.

«Маніпуляція якраз у тому, що дуже невелика кількість населення Києва отримує заробітну платню в 50 чи більше тисяч гривень, а більшість людей отримує менші гроші. І відповідно для них підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті є дуже вагомою статтею витрат. Киянам просто не дали можливість користуватися дешевими проїзними, як це працює у європейських містах. Там вартість проїзного на місяць — 1,5% від середньої чи мінімальної зарплати, а у Києві — 10–15%. Це суттєво більші витрати на те, на що люди взагалі не повинні сильно витрачатися. Все це потягне за собою негативні наслідки, які вже зараз відчувають медики. Ситуація погіршиться у вересні, коли платити за дорогий громадський транспорт будуть змушені всі», — зауважує Олександр Гречко.

Чому безкоштовний транспорт у Харкові — це «красива казка»

На запитання, чому у Харкові проїзд у транспорті безкоштовний і чи не означає це, що тамтешня влада більше піклується про містян, експерт відповідає скептично.

«Тема безкоштовного проїзду — це красива казка. Якщо у Харкові безкоштовний проїзд, то тамтешній мер думає не про людей, а про вибори. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова має свою ціну. А вона така: харківські транспортні підприємства не платять за комунальні послуги, зокрема за електроенергію. У Харкова багатомільярдні борги за спожиті послуги. Ось що стоїть за безкоштовним проїздом. Харків просто накопичує велетенські борги, які несуть шкоду для усієї країни», — зауважує Олександр Гречко.

Він переконаний, що безкоштовний транспорт і послуги, які надаються бездумно, шкодять усім українцям, адже перед енергетиками та комунальниками накопичуються колосальні борги.

«Проїзд у громадському транспорті не може бути безкоштовним, він має бути збалансованим. Тобто за будь-яких варіантів має бути певний тарифний мінімум, щоб для людей ці витрати не були суттєвими, але вони мають платити за проїзд. Коли підприємство не отримує «живі» гроші, це одразу спричиняє економію, що позначається на запчастинах, якості обслуговування, зарплатах працівників. Так не має бути. Та й пасажир більше цінуватиме транспорт, за який сплачує кошти, хоч і невеликі, аніж той, де їздить безкоштовно», — пояснює експерт.

Досвід Вінниці: як сформувати грамотне тарифне меню

Від 1 серпня вартість проїзду зросла і у Вінниці. Експерт не називає місцеве тарифне меню ідеальним, проте вказує на суттєву відмінність від підходів столичної влади.

«У Вінниці разова поїздка коштує 25 гривень. Але якщо житель міста купує проїзний на місяць — а він там, до речі, починає діяти не з першого календарного дня, а з будь-якого числа, коли його придбали, — тоді разова поїздка обходиться у 15 гривень. Тому у Вінниці подорожчання відбулося, але 25 гривень — це більше для гостей міста, туристів, які приїхали туди на пару днів. А для містян, які користуються транспортом щодня, є можливість купувати квиток, дешевший на третину», — каже Олександр Гречко.

У Києві ж ця знижка значно менша. Ще один показовий факт: проїзд у маршрутках Вінниці коштує 30–35 гривень. Тобто тарифне меню продумане так, щоб комунальний транспорт був вигіднішим за умови купівлі проїзного.

«У Києві все зробили абсолютно навпаки: дешеві проїзні квитки відсутні, а разові квитки по 30 гривень лише створюють умови для того, щоб люди пересідали на приватні маршрутки, які дешевші на 5 гривень. Не здивуюся, якщо у перспективі маршрутки подорожчають до 30 гривень уже у вересні», — підсумовує Олександр Гречко.

Дата публікації 21:22, 21.07.26 Кількість переглядів 67 Шок! Хоч пішки ходи! Чому в Києві стрибонули ціни на проїзд і чи замінять обшарпаний транспорт?

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