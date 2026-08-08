Чи бігти до обмінників: що буде з доларом та євро в серпні 2026-го

Курс валют / © УНІАН

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У середині серпня на курс валют можуть вплинути ситуація на паливному ринку, світові ціни на нафту та безпекові ризики. Водночас НБУ зможе контролювати ситуацію на валютному ринку.

Про ризики для долара та євро розповів банкір Тарас Лєсовий в коментарі «РБК.Україна».

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За його словами головним джерелом напруги для валютного ринку може стати паливний сектор, адже світові ціни на нафту залишаються непередбачуваними.

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Водночас, зауважує Лєсовий, попит на валюту буде перевищувати пропозицію. Своєю чергою, НБУ компенсуватиме дефіцит валюти завдяки інтервенціям.

''Режим ''керованої гнучкості'' залишатиметься основним механізмом, що не дозволить ситуативному зростанню попиту перетворитися на неконтрольований курсовий біг. Завдяки валютним інтервенціям НБУ здатен згладжувати різкі коливання та підтримувати необхідний баланс'', — наголосив експерт.

Додатковим викликом для валютного ринку може бути ще й скорочення експорту через російські атаки на торговельні судна. Менший експорт, пояснив він, означає менший приплив валютної виручки до країни.

Курс валют — прогноз

Протягом наступного тижня, 10-16 серпня, валютний ринок залишатиметься контрольованим.

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Очікувані курсові межі:

міжбанк: 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро;

готівковий ринок: 44,6-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

''Інформаційні хвилі можуть накочуватися одна за одною, проте валютний ринок, найімовірніше, залишиться побіля своїх нинішніх ''берегів''', — прогнозує Лєсовий.

Чи скуповувати валюту

Банкір зазначає, що восени традиційно посилюються побоювання щодо можливого наступу РФ, складної зими чи різкого падіння гривні. Водночас за понад чотири роки повномасштабної війни жоден із цих факторів не спричинив валютного колапсу.

''Частина людей може вирішити купити долари чи євро ''про запас'', погоджуючись на явно завищений курс продажу. Проте ознак потужного ажіотажного попиту наразі немає'', — каже Лєсовий.

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Він додав, що завдяки політиці НБУ готівковий курс залишатиметься близьким до міжбанківського, тому появи двох різних валютних ринків не очікується.

Нагадаємо, експерти наголошують, що курс валют в Україні знову штормить: під кінець липня вартість долара і євро швидко пішла догори. Зокрема, на готівковому ринку курс продажу долара перевищив 45 грн, а євро прямує до позначки 52 грн.

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