Мати сімох дітей Гіларія Болдвін продемонструвала своє трихвилинне тренування

Гіларія Болдвін / © Associated Press

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42-річна Гіларія Болдвін дружина актора Алека Болдуіна та мати сімох дітей, поділилася зі своїми підписниками коротким тренуванням, на яке, за її словами, достатньо витратити всього три хвилини.

Комплекс вправ, який вона продемонструвала, можна виконувати практично будь-де й без спеціального обладнання. Гіларія пропонує виконати по три підходи кожної вправи — від 5 до 15 повторень, а між підходами приділяти по 15 секунд розтяжці.

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© Гіларія Болдвін/Instagram

До її мінітренування увійшли «діамантові» віджимання, які допомагають пропрацювати м’язи рук і плечового пояса, а також кілька вправ із пульсацією. Серед них — пульсуючі рухи, спрямовані на зміцнення м’язів кора, та вправи на ноги з почерговими махами в обидва боки.

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© Гіларія Болдвін/Instagram

Завершує комплекс невелика розтяжка. Таким чином, все тренування займає всього кілька хвилин і не вимагає відвідування спортзалу.

Гіларія регулярно публікує в Instagram спортивні відео та показує, як підтримує фізичну активність навіть попри насичене сімейне життя. Своїм прикладом вона нагадує підписникам, що для тренування не завжди потрібно виділяти багато часу — іноді достатньо всього кількох вільних хвилин.

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо продемонструвала комплекс вправ для ідеальних сідниць і преса.

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