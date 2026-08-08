Кроти зникнуть із ділянки вже за добу: копійчаний трюк, який справді працює

Як позбутися кротів на ділянці / © pexels.com

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Є простий спосіб відлякати непроханих гостей за допомогою запаху.

Чому на ділянці з’являються кроти

Кроти більшу частину життя проводять під землею та прокладають численні ходи у пошуках їжі. У їхньому раціоні є дощові черв’яки, личинки та інші дрібні ґрунтові організми. Саме тому активність тварин часто видають характерні горбки свіжої землі.

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Проблема не лише в тому, що кротовини псують газон або клумби. Під час прокладання тунелів тварини можуть пошкоджувати коріння рослин і порушувати структуру ґрунту. Тому якщо на подвір’ї регулярно з’являються нові купки землі, краще діяти одразу.

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Як швидко позбутися кротів

Один із простих домашніх методів ґрунтується на чутливості кротів до різких запахів. Для цього можна використати кисле молоко.

Його наливають безпосередньо в кротовини або ходи, які нещодавно з’явилися на ділянці. Різкий запах може змусити тварину залишити місце та переміститися подалі.

Однак варто враховувати: це не універсальний засіб, який гарантовано спрацює на кожній ділянці. Якщо кротів багато, одного методу може бути недостатньо.

Рициновa олія проти кротів

Ще один доступний варіант — рицинова олія. Її запах кроти сприймають як неприємний, тому засіб можна використовувати для відлякування.

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Для приготування розчину пропонують змішати:

до 10 літрів теплої води;

3 столові ложки рицинової олії;

невелику кількість засобу для миття посуду.

Суміш потрібно добре перемішати та вилити в місцях, де помітна активність кротів — зокрема біля кротовин.

Такий спосіб зручний тим, що для нього не потрібні дорогі спеціальні препарати.

Що ще допоможе відлякати кротів

Якщо запахи не дали бажаного результату, можна комбінувати кілька методів. Наприклад, використовувати спеціальні звукові або вібраційні відлякувачі. Такі пристрої створюють коливання та звуки, які можуть змусити кротів залишити територію.

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Ще один варіант — висаджувати по краях ділянки рослини з вираженим запахом. Серед популярних порад садівників — часник, чорнобривці, нарциси та деякі бобові культури.

Якщо ж головна мета — не просто прогнати кротів, а не допустити їхнього повернення, варто подумати про фізичний захист.

Як захистити ділянку від кротів

Один із найнадійніших способів профілактики — спеціальна сітка. Її можна встановлювати під газоном або використовувати як бар’єр уздовж межі території.

Для захисту від проникнення кротів із сусідніх ділянок у рекомендаціях згадується встановлення міцної сітки вздовж паркану на глибині близько 60 сантиметрів. Такий бар’єр ускладнює тваринам доступ на територію.

Також варто звернути увагу на умови, які приваблюють кротів. Якщо на городі багато личинок та інших ґрунтових організмів, тварини матимуть достатньо їжі й можуть повертатися знову.

FAQ

Як позбутися кротів на ділянці швидко?

Для швидкого відлякування можна спробувати засоби з різким запахом, зокрема кисле молоко або розчин із рициновою олією. Якщо кротів багато, варто додатково використовувати звукові чи вібраційні відлякувачі.

Чого бояться кроти?

Кроти чутливі до різких запахів, шуму та вібрацій. Саме на цьому принципі працюють запахові й звукові відлякувачі. Для довготривалого захисту ділянки також можна використовувати фізичні бар’єри — наприклад, спеціальну сітку.

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