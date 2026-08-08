"Травми виявилися надто важкими": помер чоловік, атакований російським дроном на ринку

Кількість жертв удару по ринку в Білопіллі зросла / Ілюстративне фото

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Життя літнього чоловіка, який став жертвою цинічної атаки російського безпілотника у Сумській області, на жаль, врятувати не вдалося. Пенсіонер отримав критичні поранення просто посеред торговельних рядів і помер у медичному закладі.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Смертельні наслідки атаки на Сумщині

За інформацією місцевої влади, загиблому мешканцю Білопільської громади було 82 роки. Під час удару ворожого дрона по скупченню людей на ринку він перебував в епіцентрі вибуху, внаслідок чого зазнав множинних та дуже важких травм.

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Чоловіка оперативно доправили до лікарні, де фахівці негайно розпочали реанімаційні заходи. Медики робили абсолютно все можливе, аби врятувати його життя, однак отримані ушкодження виявилися несумісними з життям.

Як російські дрони полюють на людей

Нагадаємо, що 7 серпня росіяни посеред дня скинули дрон на ринок у Білопільській громаді. Тоді очільник ОВА повідомляв про десятьох постраждалих мирних жителів, двоє з яких перебували у вкрай важкому стані та потребували термінової госпіталізації.

Це далеко не перший випадок свідомого терору цивільного населення. Нещодавно, 4 серпня, російський FPV-дрон вполював Юрія — мирного жителя Херсона, який разом із дружиною приїхав продавати власну городину. Безпілотник близько хвилини переслідував беззбройного чоловіка, після чого оператор прицільно скинув на нього вибуховий пристрій.

Херсонець дивом вижив, отримавши важку вибухову травму та множинні уламкові поранення спини й голови. Місцева влада наголошує, що подібні звірства є офіційною тактикою загарбників: російське командування цинічно використовує мирних мешканців як «живі мішені», аби на них відпрацьовували свої навички новоприбулі оператори БпЛА.

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