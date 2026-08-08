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Лише нещодавно одружився та став батьком: російська ракета вбила 20-річного працівника "Нової пошти"
Внаслідок ворожого обстрілу 5 серпня загинув молодий житель Житомирщини Дмитро Осадчий, який працював водієм вантажівки та зовсім нещодавно одружився і став батьком.
На Київщині внаслідок російського ракетного удару 5 серпня загинув 20-річний Дмитро Осадчий.
Про трагедію повідомили в пабліку «Їх УБИЛА росія».
Дмитро мешкав у Черняхівській громаді Житомирської області. Навчався у Поліському індустріальному професійному коледжі (колишнє Головинське вище професійне училище нерудних технологій).
Хлопець працював водієм вантажного автомобіля та здійснював цивільні логістичні перевезення для компанії «Нова пошта».
Російська ракета перервала його молоде життя — Дмитро лише нещодавно одружився та став батьком.
Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, маленькому синові та всім близьким загиблого.
Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування. Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів. Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.
У ніч проти 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київщини загинули восьмеро людей. Серед них — працівниця «Укрзалізниці» та мати трьох дітей Світлана Башловка.