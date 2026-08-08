Только недавно женился и стал отцом: российская ракета убила 20-летнего работника "Новой почты"

20-летний Дмитрий Осадчий / © Facebook-страница "Их убила Россия"

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В Киевской области в результате российского ракетного удара 5 августа погиб 20-летний Дмитрий Осадчий.

О трагедии сообщили в паблике «Их убила россия».

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Дмитрий жил в Черняховской общине Житомирской области. Учился в Полесском индустриальном профессиональном колледже (бывшее Головинское высшее профессиональное училище нерудных технологий).

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Парень работал водителем грузового автомобиля и занимался гражданскими логистическими перевозками для компании «Новая почта».

Российская ракета прервала его молодую жизнь — Дмитрий только недавно женился и стал отцом.

20-летний Дмитрий Осадчий / © Facebook-страница "Их убила Россия"

Выражаем искренние соболезнования родителям, жене, маленькому сыну и всем близким погибшего.

Напомним, в ночь на 5 августа войска РФ совершили массированную атаку по Киевской области. В нескольких районах зафиксировали попадания и значительные разрушения. Всего в области повреждено 78 объектов. Среди них — 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных дома, тепличное хозяйство, а также 59 транспортных средств. В частности, повреждены объекты «Эпицентра», «Сильпо» и Rozetka.

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В ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки по железнодорожной станции «Апрельская» в Броварском районе Киевщины погибли восемь человек. Среди них — работница «Укрзалізниці» и мать троих детей Светлана Башловка.

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