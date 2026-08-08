Вучич сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

Александр Вучич / © Associated Press

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не уверен в скором завершении войны в Украине и опасается, что впереди может быть сложная зима как для Украины, так и для других стран.

Об этом он высказался во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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«Я не уверен, что война закончится скоро. Я боюсь, что впереди тяжелая зима, как для Украины, так и для всех нас. Я не вижу пути для быстрого завершения войны», — сказал Вучич.

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Он подчеркнул, что не берется прогнозировать сроки завершения войны, как и делать «некие серьезные оценки».

«Я не могу делать оценок или предполагать, скоро ли закончится война в Украине. Сербия и все международное сообщество очень этого хотят», — заявил сербский лидер.

Напомним, польский президент Кароль Навроцкий заявил, что в интересах Варшавы, чтобы Украина давала отпор в Российской Федерации. По его словам, Киев может рассчитывать на помощь его страны. Он подчеркнул, что «там, где бьют москалей, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне».

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